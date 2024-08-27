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وزيرة الداخلية الألمانية تضغط على الولايات لتنفيذ قرارات الترحيل

8/27/2024 2:53:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن الولايات ملزمة بتطبيق حاسم لقرارات ترحيل الملزمين بمغادرة البلاد.

وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "من الناحية القانونية، قمنا بالفعل بإنشاء أسس جديدة شاملة لزيادة الترحيل، حتى لا يتمكن الملزمون بمغادرة البلاد من تجنب الترحيل... الأمر الحاسم للنجاح هو أن يتم تنفيذ الصلاحيات واللوائح الجديدة أيضا محليا في الولايات"، مؤكدة أن الولايات تحظى في ذلك "بكل الدعم من الحكومة الاتحادية".


وفي مطلع هذا العام، قرر البرلمان الألماني (بوندستاج) تشديد القانون لتسهيل عمليات الترحيل. وتم تمديد المدة القانونية القصوى للاحتجاز بغرض الترحيل من 10 أيام إلى 28 يوما. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لمسؤولي الترحيل عند توجههم إلى أماكن الإقامة المشتركة للاجئين بدخول غرف أخرى غير غرفة الشخص الذي من المقرر ترحيله.

ووفقا لوزارة الداخلية، تم ترحيل 11 ألفا و102 شخص في الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، بزيادة قدرها نحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي تم خلالها ترحيل 9 آلاف و185 شخصا.

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