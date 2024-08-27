مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط
التاريخ
8/27/2024 2:53:30 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وأضافت أن المزايدة تشمل عشرة قطاعات بحرية وقطاعين بريين.
MENAFN27082024000110011019ID1108604181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.