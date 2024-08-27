موانئ دبي العالمية دي بي ورلدتضع هدفاً جديداً طموحاً لخفض انبعاثات الكربون

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على مصادقة مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) تقديراً لالتزامها الطموح بتقليل بصمتها الكربونية.
وتتضمن خطط الشركة العالمية الرائدة في التجارة والخدمات اللوجستية على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاق 1 بنسبة 42% بحلول عام 2030، اعتماداً على عام الأساس 2022*.
كما تلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بتخفيض انبعاثات الغازات في النطاق 2 بنسبة 62.2%، وفي النطاق 3 بنسبة 28% ضمن نفس الإطار الزمني.
وتعد مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) مؤسسة رائدة عالمياً في تحفيز القطاع الخاص نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يسهم في مكافحة تغير المناخ.
وتعد مصادقتها لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" دليلاً على متانة استراتيجية الاستدامة للمجموعة "عالمنا، مستقبلنا"، وتُبرز تقدمها الكبير في تحقيق هذه الأهداف حتى الآن، بالإضافة إلى خططها الطموحة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم في خفض انبعاثات النطاق 3 في أعمالهم.
وتعليقاً على ذلك، صرّح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) قائلاً: "تلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بقيادة صناعة سلسلة التوريد نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وتؤكد مصادقة مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) على قوة وطموح خططنا، حيث نظل ملتزمين بالاضطلاع بدور محوري في توحيد جهود القطاع من أجل مستقبل أفضل"
وحققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها للاستدامة في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت عن خفض الانبعاثات بنسبة 13% منذ عام الأساس 2022، فيما يعتمد هدفها الجديد لخفض الانبعاثات بنسبة 42% وزيادة التزاماتها بخفض النطاق 3 على النجاح ومدى التقدم الذي حققته حتى الآن.
وصرّح بيوتر كونوبكا، نائب رئيس مجموعة برامج إزالة الكربون والطاقة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يسعدنا الحصول على مصادقة "SBTi" وسنواصل التقدم في مختلف المجالات، بما في ذلك كهربة المعدات، والطاقة المتجددة، والكفاءة، والوقود منخفض الكربون. ونتطلع قُدماً إلى تعزيز التعاون المتزايد من خلال المبادرات على مستوى القطاع مثل ممرات التجارة الخضراء وكهربة عمليات الموانئ كما هو الحال مع تحالف الموانئ ذات الانبعاثات الصفرية (ZEPA)".
وتتضمن خطط وإنجازات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الطموحة لإزالة الكربون، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
تحالف الموانئ ذات الانبعاثات الصفرية (ZEPA)، وهو تحالف استراتيجي على مستوى الصناعة بقيادة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالشراكة مع شركة "أيه بي إم تيرمينالز" (APM Terminals) لتسريع التقدم نحو صافي انبعاثات صفري في معدات مناولة الحاويات (CHE) في الموانئ.
دخلت المجموعة في شراكة استراتيجية مع مركز ميرسك ماكيني مولر للشحن الخالي من الكربون في عام 2022، حيث التزمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالتعاون الاستراتيجي طويل الأمد والمساهمة في تطوير تقنيات وحلول خالية من الكربون للصناعة البحرية.
عضوية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في المنتدى الاقتصادي العالمي وتحالف "فرست موفرز" (First Movers) الذي تقوده حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يهدف إلى معالجة تحديات إزالة الكربون في سبعة قطاعات يصعب التخفيف من آثارها، بما في ذلك الشحن.
سعي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نحو تعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتبني أنواع الوقود البديلة، وذلك من خلال إدخال سفن جديدة أكثر كفاءة عبر شبكتها. ويتضمن ذلك اتفاقية سفن الشحن التي تعمل بالميثانول في أوروبا بحلول عام 2026، بالإضافة إلى إدخال عبارات الشحن والركاب الهجينة الكهربائية (رو-باكس) في المملكة المتحدة.
فوز مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بسلسلة من جوائز الاستدامة عن عملها وجهودها، بما في ذلك العلامة البيئية العالمية "إيكو طاقة" (EKOenergy) لتركيب أول محطة للطاقة الكهروضوئية في ميناء المياه العميقة في مدينة بوسورجا بالإكوادور، وجائزتين في حفل توزيع جوائز مؤسسة "سيل" لاستدامة الأعمال لعام 202 لاستخدام النفايات للطاقة ونظام "بوكس باي" (BOXBAY).
60% من استهلاك مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" من الكهرباء الناتجة عن مصادر متجددة اعتباراً من عام 2023، مع هدف زيادة هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030، ثم لتصل 100% بحلول عام 2040.
لمزيد من المعلومات عن استراتيجية الاستدامة "عالمنا، مستقبلنا" لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، يُرجى زيارة الرابط التالي:
*حدود الهدف تشمل الانبعاثات المرتبطة بالأرض وعمليات الإزالة من المواد الخام للطاقة الحيوية.
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