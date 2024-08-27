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الأردن..طقس صيفي اليوم وغدًا ومعتدل حتى الجمعة

8/27/2024 2:23:45 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني-يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس صيفيًا عاديًا في معظم المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الخميس والجمعة، ليكون الطقس معتدلا في معظم المناطق،وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18، وفي مرتفعات الشراة 29 - 17، وفي مناطق البادية 37 - 22 وفي مناطق السهول 34 - 2

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