يقول أحد المتحدثين إنه في أحد الأيام قام بتقديم محاضرة بخصوص فن الخطابة، ولاحظ أنه في مقدمة الحضور في الصف الأول كان هناك سيدة تنظر إليه طوال الوقت دون أن تزيح نظراتها، كانت تأخذ الملاحظات وعيناها لا تزالان تحدقان به، كان الموضوع برمته مبهماً وغريباً بالنسبة له، فهي لم تلتفت حتى إلى الملاحظات التي كانت تكتبها.

وفي نهاية المحاضرة بعد انتهاء المتحدث من إجابة استفسارات الحضور والاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذ بعض الصور التذكارية معهم، تتوجه إليه تلك السيدة مباشرة وتخبره أنه كان ولا يزال مصدر إلهام بالنسبة لها منذ فترةٍ طويلة، فبالرغم من التأتأة ومعاناته من الصعوبات في النطق منذ الصغر إلا أنه أصبح اليوم أحد أفضل المتحدثين في العالم. وبعدها أخبرته أنهم يتشابهون نوعاً ما في رحلة المعاناة، تعجّب لوهلة وسألها أن توضح، فأخبرته أنها صماء ولا تسمع أي شيء ولكنها تسعى وتبذل أقصى الجهود لتصبح متحدثة مؤثرة تتقن فن الخطابة.

بهذه الكلمات وضعت النقاط على الحروف وأصبحت الصورة أكثر وضوحاً، فلقد أدرك المتحدث الحيرة التي شعر بها آنذاك، واستوعب سبب تحديق تلك السيدة وتركيزها المستمر، فقد كانت تتابع كلماته من خلال قراءة شفتيه لتتمكن من متابعة المحاضرة. لقد شعر المتحدث حينها بالإلهام من قصة تلك السيدة العظيمة، وأكد لها أنها منبع الإلهام والمثال الذي يحتذى به، ليس هناك وجه مقارنة بينهما فالصعوبات التي مرت بها أشد وأمرّ، ثم أخبرها بكل احترام أنه تشرف بسماع قصتها التي فاقت التميز.

تخيل شخصاً ليس بإمكانه أن يسمع حتى صوته وبالرغم من ذلك فهو يحلم ويخطط لأن يكون متحدثاً ومحاوراً ناجحاً يتقن فن الإلقاء والتأثير، حتى يتمكن من أن يترك أثراً لافتاً واستثنائياً في حياته وفي حياة الناس، السؤال الذي يطرح نفسه ما هو عذرك؟