خطة عالمية لمواجهة تفشي جدري القردة وتعزيز الاستجابة الدولية

​أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن إطلاق خطة استراتيجية عالمية تهدف إلى التصدي لتفشي فيروس جدري القردة من خلال تنسيق الجهود على الصعيدين الإقليمي والوطني.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس غيبريسوس، في 14 أغسطس، عن تصاعد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة (إمبوكس) في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض الدول الأفريقية الأخرى، مما يشكل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي القلق الدولي.

تغطي الخطة الفترة من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025، وتستدعي تخصيص تمويل بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة من قبل المنظمة الأممية والدول الأعضاء والشركاء، بما في ذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا والمجتمعات المحلية والباحثين.

تركز الخطة على تنفيذ استراتيجيات شاملة للمراقبة والوقاية والاستعداد، وتعزيز البحث وتوفير التدابير الطبية المضادة مثل الاختبارات التشخيصية واللقاحات. كما تهدف إلى تقليل انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان وتمكين المجتمعات من المساهمة بفعالية في مكافحة تفشي المرض.

تعتبر جهود التطعيم جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية، حيث تستهدف الأفراد الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المخالطين الوثيقين للحالات المسجلة والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بهدف قطع سلاسل انتقال العدوى.

على الصعيد العالمي، تسعى المنظمة إلى تعزيز القيادة الاستراتيجية والتوجيه القائم على الأدلة، وضمان وصول التدابير الطبية المضادة إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر في البلدان المتضررة.

ومن المقرر أن تنظم منظمة الصحة العالمية مؤتمراً عالمياً افتراضياً في الفترة من 29 إلى 30 أغسطس لمواءمة الأبحاث المتعلقة بفيروس جدري القردة مع أهداف مكافحة تفشي المرض. وأكد الدكتور تيدروس أن السيطرة على تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة ممكنة، مشيراً إلى أن خطة الاستجابة التي أطلقتها المنظمة تستند إلى مبادئ الإنصاف والتضامن العالمي وتمكين المجتمع وحقوق الإنسان والتنسيق عبر القطاعات.

في منطقة أفريقيا، حيث تشتد الحاجة إلى دعم إضافي، سيتولى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تنسيق جهود الاستجابة لفيروس جدري القردة.

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