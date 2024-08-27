تسرب الهيليوم يؤجل مهمة مأهولة لشركة سبيس إكس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة سبيس إكس اليوم الثلاثاء إنها ستؤجل إطلاق مهمة بولاريس دون المكونة من أربعة أفراد يوما واحدا على الأقل بسبب تسرب للهيليوم في المعدات الأرضية داخل مركز كينيدي للفضاء، وذلك قبل ساعات من موعد الإطلاق المقرر لمركبة كرو دراجون.
ومن المتوقع أن تقع أبرز أحداث المهمة، التي تستمر خمسة أيام، بعد يومين من الإطلاق عندما يشرع الطاقم في السير في الفضاء لمدة 20 دقيقة على بعد 700 كيلومتر من الأرض، في أول عملية سير تجارية في الفضاء في التاريخ.
وذكرت الشركة في منشور على منصة إكس أنها تهدف الآن إلى إطلاق المركبة الفضائية المحمولة على صاروخ فالكون 9 في الساعة 3:38 صباحا بالتوقيت المحلي (0738 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء.
وأضافت في المنشور الذي نشرته اليوم الثلاثاء "تفحص الفرق عن كثب تسرب للهيليوم في المعدات الأرضية. يظل فالكون ودراجون بخير ولا يزال الطاقم مستعدا لمهمته التي ستستغرق عدة أيام في مدار أرضي منخفض".
ولم يقم بالسير في الفضاء حتى الآن سوى رواد فضاء تابعين لمهام حكومية، وكان آخرهم رواد محطة الفضاء الدولية الذين يرتدون بدلات فضاء بانتظام لإجراء صيانة وغيرها من الفحوصات لمحطتهم.
وقامت الولايات المتحدة بأول عملية سير في الفضاء عام 1965 على متن الكبسولة جيميناي.
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