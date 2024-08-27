تسرب الهيليوم يؤجل مهمة مأهولة لشركة سبيس إكس



أعلنت شركة سبيس إكس اليوم الثلاثاء إنها ستؤجل إطلاق مهمة بولاريس دون المكونة من أربعة أفراد يوما واحدا على الأقل بسبب تسرب للهيليوم في المعدات الأرضية داخل مركز كينيدي للفضاء، وذلك قبل ساعات من موعد الإطلاق المقرر لمركبة كرو دراجون.

ومن المتوقع أن تقع أبرز أحداث المهمة، التي تستمر خمسة أيام، بعد يومين من الإطلاق عندما يشرع الطاقم في السير في الفضاء لمدة 20 دقيقة على بعد 700 كيلومتر من الأرض، في أول عملية سير تجارية في الفضاء في التاريخ.

وذكرت الشركة في منشور على منصة إكس أنها تهدف الآن إلى إطلاق المركبة الفضائية المحمولة على صاروخ فالكون 9 في الساعة 3:38 صباحا بالتوقيت المحلي (0738 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء.

وأضافت في المنشور الذي نشرته اليوم الثلاثاء "تفحص الفرق عن كثب تسرب للهيليوم في المعدات الأرضية. يظل فالكون ودراجون بخير ولا يزال الطاقم مستعدا لمهمته التي ستستغرق عدة أيام في مدار أرضي منخفض".

ولم يقم بالسير في الفضاء حتى الآن سوى رواد فضاء تابعين لمهام حكومية، وكان آخرهم رواد محطة الفضاء الدولية الذين يرتدون بدلات فضاء بانتظام لإجراء صيانة وغيرها من الفحوصات لمحطتهم.

وقامت الولايات المتحدة بأول عملية سير في الفضاء عام 1965 على متن الكبسولة جيميناي.