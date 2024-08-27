هذه الأطعمة ممنوعة لكبار السن

MENAFN - Khaberni) خبرني -هناك أطعمة يجب على الإنسان مع تقدم العمر التوقف عن تناولها، لما تسببه من أضرار لصحة الجسم، حسبما ذكرت الدكتورة صوفيا كارداشوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي.





وأضافت صوفيا أن الجريب فروت من الفواكه الحمضية التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، ومع ذلك، من الأفضل لكبار السن الابتعاد عنه.





وأوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن الجريب فروت قد يتداخل مع أدوية ارتفاع ضغط الدم والقلق والأرق، مما يؤثر سلبًا على صحة كبار السن.





وأوصت كبار السن بالتأكد من أن البيض مطهو جيدًا قبل تناوله، لأن إذا كان نيئًا قد يعرضهم لخطر الإصابة بالسالمونيلا، التي تسبب القيء والإسهال.





وكشفت أن الإسهال الناجم عن السالمونيلا قد يؤدي إلى اضطراب الكهارل بالجسم، مثل البوتاسيوم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

وأشارت إلى أن الأطعمة الدهنية والمقلية والساخنة والمتبلة تضر بالغشاء المخاطي للمعدة، الذي يتباطأ تجدده عند كبار السن، بسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي.





وحذرت صوفيا كبار السن من الأطعمة الغنية بالملح، مثل المعلبات واللحوم المصنعة، مع ضرورة استبدال السكر والحلويات بعسل النحل والفواكه الطازجة والمجففة.