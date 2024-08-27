هذه الأطعمة ممنوعة لكبار السن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -هناك أطعمة يجب على الإنسان مع تقدم العمر التوقف عن تناولها، لما تسببه من أضرار لصحة الجسم، حسبما ذكرت الدكتورة صوفيا كارداشوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي.
وأضافت صوفيا أن الجريب فروت من الفواكه الحمضية التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، ومع ذلك، من الأفضل لكبار السن الابتعاد عنه.
وأوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن الجريب فروت قد يتداخل مع أدوية ارتفاع ضغط الدم والقلق والأرق، مما يؤثر سلبًا على صحة كبار السن.
وأوصت كبار السن بالتأكد من أن البيض مطهو جيدًا قبل تناوله، لأن إذا كان نيئًا قد يعرضهم لخطر الإصابة بالسالمونيلا، التي تسبب القيء والإسهال.
وكشفت أن الإسهال الناجم عن السالمونيلا قد يؤدي إلى اضطراب الكهارل بالجسم، مثل البوتاسيوم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.
وأشارت إلى أن الأطعمة الدهنية والمقلية والساخنة والمتبلة تضر بالغشاء المخاطي للمعدة، الذي يتباطأ تجدده عند كبار السن، بسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي.
وحذرت صوفيا كبار السن من الأطعمة الغنية بالملح، مثل المعلبات واللحوم المصنعة، مع ضرورة استبدال السكر والحلويات بعسل النحل والفواكه الطازجة والمجففة.
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