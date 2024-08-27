كيف تتهرب الأورام السرطانية من مناعة الجسم؟

كشفت دراسة جديدة كيفية تهرّب الأورام السرطانية من الجهاز المناعي للجسم بهدف النمو والتكاثر والانتشار.

وقال باحثو بوسطن للأطفال إن الجينات الموجودة في الأورام تعدّل نفسها للتهرب من الجهاز المناعي.

ودرس فريق البحث تطور سرطان الثدي في نموذج فأر، باستخدام تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي الخلية على مستوى الجينوم، لتحديد الجينات التي تم تعديلها بواسطة الأورام أثناء تطورها.

ووجد الفريق أن الأورام تستخدم التعديل الجيني، وخاصة مثيلة الحمض النووي، لقمع الجينات المشاركة في الاستجابة المناعية الفطرية (خط الدفاع الأول للجسم ضد مسببات الأمراض)، وتجنب العلاجات المناعية الحالية، مثل خلايا CAR-T.

وتبين أن استخدام "ديسيتابين" بجرعات منخفضة، يعيد تنشيط الاستجابة المناعية، ما يؤدي إلى تقليل نمو الورم من خلال تعزيز وجود الخلايا المناعية التي تهاجمه، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وتشير النتائج إلى أن تعديل الجينات قد يكون آلية دفاعية شائعة في أنواع مختلفة من السرطان.



وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف كيفية تطبيق هذه النتائج على الأورام الصلبة الأخرى مثل سرطان الرئة والمبيض.

وقال وينستون هايد، المعد الرئيسي للدراسة: "تلقي دراستنا الضوء على الاستراتيجيات المعقدة التي تستخدمها الأورام للاختباء من الجهاز المناعي. من خلال تحديد الجينات التي تسكتها الأورام لتجنب اكتشافها، فإننا نفتح الباب أمام مناهج علاجية جديدة. وقد تؤدي هذه النتائج إلى تطوير علاجات مناعية أكثر استهدافا، ما قد يؤدي إلى تحسين النتائج بالنسبة لمرضى السرطان".