الصين تدعو إلى مزيد من الدعم لخطة السلام الأوكرانية

دعت الصين، يوم الثلاثاء، مزيدا من الدول إلى دعم خطتها للسلام بشأن أوكرانيا، وذلك بعد جهد مشترك مع إندونيسيا والبرازيل وجنوب افريقيا حول هذه المسألة.

ووصف مبعوث الصين لشؤون أوراسيا، لي هوي، الدول الثلاث بأنها تمثل عالم الجنوب وبأنها "قوى مهمة في تعزيز السلام العالمي" وتتقاسم مواقف مماثلة مع الصين.

وأضاف لي "احتفظت (الدول الثلاث) بعلاقات مع روسيا وأوكرانيا وظلت ملتزمة بتسوية للأزمة عبر الحوار والتفاوض".

وأصدرت الصين والبرازيل خطة سلام مشتركة في وقت سابق من العام الجاري تنص على عقد مؤتمر للسلام مع أوكرانيا وروسيا وتجنب التوسع في ساحة المعركة.

وغابت الصين وروسيا عن قمة سلام استضافتها سويسرا في يونيو الماضي، حيث لم توجه الدعوة لموسكو، بينما اختارت بيجين عدم الحضور.







