الصين تدعو إلى مزيد من الدعم لخطة السلام الأوكرانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت الصين، يوم الثلاثاء، مزيدا من الدول إلى دعم خطتها للسلام بشأن أوكرانيا، وذلك بعد جهد دبلوماسي مشترك مع إندونيسيا والبرازيل وجنوب افريقيا حول هذه المسألة.
ووصف مبعوث الصين لشؤون أوراسيا، لي هوي، الدول الثلاث بأنها تمثل عالم الجنوب وبأنها "قوى مهمة في تعزيز السلام العالمي" وتتقاسم مواقف مماثلة مع الصين.
وأضاف لي "احتفظت (الدول الثلاث) بعلاقات مع روسيا وأوكرانيا وظلت ملتزمة بتسوية سياسية للأزمة عبر الحوار والتفاوض".
وأصدرت الصين والبرازيل خطة سلام مشتركة في وقت سابق من العام الجاري تنص على عقد مؤتمر للسلام مع أوكرانيا وروسيا وتجنب التوسع في ساحة المعركة.
وغابت الصين وروسيا عن قمة سلام استضافتها سويسرا في يونيو الماضي، حيث لم توجه الدعوة لموسكو، بينما اختارت بيجين عدم الحضور.
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