توقف صعود النفط مع تصاعد المخاوف من نزاع الشرق الأوسط والنزاع الليبي

توقفت مسيرة صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ تراجعت في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة، وذلك على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق حقول ليبية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا، بما يعادل 0.39 بالمئة، لتصل إلى 81.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.46 بالمئة، لتصل إلى 77.06 دولارًا للبرميل.

يأتي هذا التراجع في أسواق النفط بعد مكاسب كبيرة في الجلسات الثلاث السابقة، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما قد يعزز الطلب على الوقود. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الهجمات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان مطلع الأسبوع، التي تهدد باتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة في إنتاج النفط، في تعزيز المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، خاصة مع إغلاق الحقول في ليبيا.

خلال تلك الفترة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.6 بالمئة، وارتفع برنت بنسبة سبعة بالمئة.

وقال محللون من "إيه.إن.زد" في مذكرة: "لا تزال الأسواق في حالة من التوتر مع تصاعد المناوشات بين إسرائيل وحزب الله... أصبح خطر تعطل إمدادات النفط حقيقيًا بالفعل بعد أن قالت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرًا لها إنها ستوقف كل إنتاج النفط والصادرات مع تفاقم الصراع السياسي".

هذا النزاع السياسي قد يؤثر على إنتاج يصل إلى 1.17 مليون برميل يوميًا من البلاد، حسبما تشير بيانات من أحدث مسح أجرته رويترز لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول في يوليو تموز.

كما تلقى النفط دعمًا من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وسط تبادل مكثف لإطلاق الصواريخ بينهما، في محاولة من حزب الله للرد على مقتل قائد كبير الشهر الماضي.

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