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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شرق إندونيسيا

8/27/2024 12:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر إقليم مالوكو شرقي إندونيسيا صباح اليوم الثلاثاء، دون أن يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيولوجيا في البلاد.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن قوة الزلزال تبلغ 6.2 درجة.

ولم ترد على الفور تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ولم تصدر الوكالة تحذيراً من تسونامي لأن الاهتزازات لم تتسبب في حدوث موجات عملاقة.

يُذكر أن إندونيسيا، التي تُعد دولة أرخبيلية، تقع في منطقة معرضة للزلازل تُعرف بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، مما يجعل البلاد عرضة للزلازل.

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