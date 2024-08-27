طوكيو: اختراق طائرة عسكرية صينية للمجال الجوي الياباني انتهاك خطر لسيادتنا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّرت طوكيو الثلاثاء من أن اختراق طائرة عسكرية صينية للمجال الجوي الياباني في بحر الصين الشرقي يوم الإثنين يمثّل "انتهاكاً خطيراً للسيادة اليابانية."
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، للصحافيين: "اختراق طائرة عسكرية صينية لمجالنا الجوي لا يمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادتنا فحسب، بل يشكّل أيضاً تهديداً لأمننا، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق."
كانت طوكيو أعلنت أمس الاثنين أن "طائرة صينية انتهكت المجال الجوي الإقليمي قبالة جزر دانجو في منطقة ناغازاكي بين الساعة 11:29 والساعة 11:31 تقريباً"، مشيرة إلى أنها أرسلت "طائرات مقاتلة بشكل عاجل."
وأوضحت أن طائرة "تجسس من طراز واي-9" دخلت المجال الجوي الياباني في الساعة 11:29 (2:29 ت غ) لحوالي دقيقتين.
وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، استدعى نائب وزير الخارجية، ماساتاكا أوكانو، القائم بالأعمال في السفارة الصينية في طوكيو مساء الإثنين، و"أعرب له عن احتجاجه الشديد" لما جرى، مطالباً بكين باتخاذ إجراءات لتجنّب تكرار هذا النوع من الأحداث.
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