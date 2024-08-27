طوكيو: اختراق طائرة عسكرية صينية للمجال الجوي الياباني انتهاك خطر لسيادتنا

حذّرت طوكيو الثلاثاء من أن اختراق طائرة عسكرية صينية للمجال الجوي الياباني في بحر الصين الشرقي يوم الإثنين يمثّل "انتهاكاً خطيراً للسيادة اليابانية."

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، للصحافيين: "اختراق طائرة عسكرية صينية لمجالنا الجوي لا يمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادتنا فحسب، بل يشكّل أيضاً تهديداً لأمننا، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق."

كانت طوكيو أعلنت أمس الاثنين أن "طائرة صينية انتهكت المجال الجوي الإقليمي قبالة جزر دانجو في منطقة ناغازاكي بين الساعة 11:29 والساعة 11:31 تقريباً"، مشيرة إلى أنها أرسلت "طائرات مقاتلة بشكل عاجل."

وأوضحت أن طائرة "تجسس من طراز واي-9" دخلت المجال الجوي الياباني في الساعة 11:29 (2:29 ت غ) لحوالي دقيقتين.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، استدعى نائب وزير الخارجية، ماساتاكا أوكانو، القائم بالأعمال في السفارة الصينية في طوكيو مساء الإثنين، و"أعرب له عن احتجاجه الشديد" لما جرى، مطالباً بكين باتخاذ إجراءات لتجنّب تكرار هذا النوع من الأحداث.