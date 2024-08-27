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النظام الانتخابي الأمريكي.. ما الذي يجعله فريدًا؟

8/27/2024 12:17:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من موعدها المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث سيقوم الناخبون بانتخاب الرئيس، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلى جانب مسؤولين محليين على مستوى الولايات.

تُجرى الانتخابات في الولايات المتحدة وفق قواعد خاصة تجعلها متميزة عن الانتخابات الأخرى حول العالم. نعرض فيما يلي أبرز جوانب النظام الانتخابي الأمريكي:

أنواع الانتخابات في الولايات المتحدة

تشمل العملية الانتخابية الأمريكية نوعين رئيسيين: الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية. في الانتخابات التمهيدية، يشارك الناخبون في اختيار مرشحي الأحزاب للرئاسة من خلال التصويت عبر المندوبين، والتي قد تكون "مغلقة" تتطلب تسجيل الناخبين لدى الحزب، أو "مفتوحة" حيث يمكن للناخبين من خارج الحزب المشاركة.

تُعقد مؤتمرات الأحزاب في فصل الصيف بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية، وتهدف إلى تحديد مرشحي الحزب للرئاسة ونائبه. في هذه المؤتمرات، يتم تحديد سياسات الحزب الأساسية وتأكيدها، حيث يتم إعلان اسم المرشح الذي حصل على أكبر عدد من المندوبين.

الانتخابات العامة

تُجرى الانتخابات العامة في أول يوم ثلاثاء من نوفمبر في السنوات الزوجية. تشمل هذه الانتخابات الرئاسية، حيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه، بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس النواب (435 عضوًا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (34 عضوًا). يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، مع إعادة انتخاب ثلثهم كل عامين.

تشمل الانتخابات العامة أيضًا الانتخابات على مستوى الولايات، حيث يختار الناخبون حكام الولايات ومسؤولين محليين.

الشروط والأنظمة للترشح

لترشح للرئاسة، يجب أن يكون المرشح مواطنًا أمريكيًا مولودًا في الولايات المتحدة، وعمره لا يقل عن 35 عامًا، وأن يكون قد عاش في البلاد خلال الـ14 سنة الماضية. أما الترشح لمجلس النواب فيتطلب أن يكون المرشح عمره 25 عامًا على الأقل، وأن يكون قد حصل على الجنسية الأمريكية لمدة سبع سنوات، وأن يكون من سكان الولاية التي يمثلها. وللترشح لمجلس الشيوخ، يجب أن يكون المرشح بعمر 30 عامًا على الأقل، وأن يكون مواطنًا أمريكيًا لمدة تسع سنوات على الأقل.

التصويت عبر المجمع الانتخابي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعتمد على نظام المجمع الانتخابي، حيث لا يحسم الناخبون النتائج بشكل مباشر، بل يقوم مندوبي المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 بانتخاب الرئيس. يتناسب عدد مندوبي كل ولاية مع عدد ممثليها في الكونغرس، بالإضافة إلى ثلاثة أصوات لمقاطعة كولومبيا.

يُمنح الفائز بأكبر عدد من الأصوات الشعبية في كل ولاية جميع أصوات المندوبين لتلك الولاية، باستثناء ولايتي نبراسكا وماين اللتين تستخدمان نظامًا مختلفًا.

حال عدم حصول أي مرشح على 270 صوتًا

في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة من أصوات المجمع، يتولى مجلس النواب الجديد اختيار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس. يتم التصويت في مجلس النواب لكل ولاية ككتلة واحدة، بينما يختار مجلس الشيوخ بين المرشحين المتبقيين بناءً على الأغلبية البسيطة.

التصويت المبكر

بعض الولايات تسمح بالتصويت المبكر قبل الموعد الرسمي للانتخابات، سواء شخصيًا أو عبر البريد. تختلف المواعيد والقواعد بين الولايات، حيث يمكن التصويت في بعض الولايات بدءًا من سبتمبر.

يوم الانتخابات

في يوم الانتخابات، يمكن للناخبين التصويت حتى لو لم يشاركوا في الانتخابات التمهيدية، ويمكنهم اختيار أي مرشح رئاسي بغض النظر عن الحزب. بعد التصويت، تبدأ الولايات عملية فرز الأصوات، ويعلن الفائز المتوقع عادة في نفس ليلة الانتخابات. يجتمع المجمع الانتخابي في ديسمبر، حيث يُعد ويتحقق من نتائج التصويت في الكونغرس.

في النهاية، يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 20 يناير من العام التالي للانتخابات.

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