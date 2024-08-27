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تأهب جوي في أنحاء واسعة من أوكرانيا إثر إقلاع قاذفات ومسيّرات روسية

8/27/2024 12:17:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كييف أن قاذفات وطائرات مسيّرة روسية أقلعت فجر الثلاثاء باتجاه أوكرانيا، حيث تم وضع الدفاعات الجوية في حالة تأهب في أنحاء واسعة من البلاد، وذلك غداة هجوم جوي روسي ضخم استهدف شبكة الطاقة الأوكرانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان نشرته قرابة الساعة الرابعة فجراً (01:00 ت.غ) على تطبيق تلغرام إن "قاذفات من طراز Tu-95MS أقلعت من قاعدة إنجيلز الجوية (جنوب غرب روسيا)، ويمكن للصواريخ أن تدخل المجال الجوي الأوكراني في غضون ساعتين تقريباً"، مشيرة إلى أن طائرات مسيّرة روسية أقلعت أيضاً باتجاه أوكرانيا.

جاء هذا التحذير غداة إطلاق روسيا مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، مستهدفةً بشكل خاص منشآت الطاقة في جارتها، في هجوم واسع النطاق أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأدى إلى ضرب شبكة الطاقة التي كانت أصلاً متضررة من جراء الحرب.

تسبب هذا الهجوم الروسي، الذي يُعد الأضخم منذ أسابيع، في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

شنت موسكو هذا القصف في وقت تمضي فيه أوكرانيا قدماً في الهجوم البري الذي بدأته قبل نحو ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك الروسية.

ومنذ بدء غزو جارتها في فبراير 2022، تشن روسيا هجمات واسعة النطاق ومتكررة ضد أوكرانيا، بما في ذلك ضد منشآت الطاقة.

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