روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ ومسيرات لليوم الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل، مستهدفة كييف ومناطق أخرى، وذلك غداة أكبر هجوم من نوعه لموسكو في الحرب.
وقال مسؤولان إقليميان إن شخصا على الأقل لقي حتفه بعد "تدمير" هدف مدني في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.
وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف على تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي لمنطقة كييف نشطت عدة مرات خلال الليل لصد صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف العاصمة الأوكرانية.
وأفاد شهود من رويترز بحدوث ثلاث جولات على الأقل من الانفجارات خلال الليل في كييف.
أطلقت روسيا أمس الاثنين أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار ببنى تحتية للطاقة في هجوم أدانه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفه بأنه "سافر".
من غير المعروف بعد حجم هجمات اليوم، لكن القوات الجوية الأوكرانية قالت إنها رصدت إطلاق عدة مجموعات من الطائرات المسيرة وإقلاع قاذفات استراتيجية من طراز تو-85 وطائرات اعتراضية فرط صوتية من طراز ميج-31 من مطارات روسية.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير على نحو مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.
ينفي الكرملين استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ضربات الأمس أصابت "جميع الأهداف المحددة" في البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.
واستمرت التحذيرات من الغارات الجوية في كريفي ريه وكييف ومناطق وسط وشرق أوكرانيا في معظم فترات الليل بدءا من نحو الساعة 2000 بتوقيت جرينتش أمس.
وقال أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية لكريفي ريه على تيليجرام إن خمسة مدنيين ربما ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أصيب أربعة نتيجة الهجوم الروسي.
وأضاف "الأخبار سيئة".
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