روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ ومسيرات لليوم الثاني على التوالي

قال الجيش الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل، مستهدفة كييف ومناطق أخرى، وذلك غداة أكبر هجوم من نوعه لموسكو في الحرب.

وقال مسؤولان إقليميان إن شخصا على الأقل لقي حتفه بعد "تدمير" هدف مدني في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف على تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي لمنطقة كييف نشطت عدة مرات خلال الليل لصد وطائرات مسيرة تستهدف العاصمة الأوكرانية.

وأفاد شهود من رويترز بحدوث ثلاث جولات على الأقل من الانفجارات خلال الليل في كييف.

أطلقت روسيا أمس الاثنين أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار ببنى تحتية للطاقة في هجوم أدانه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفه بأنه "سافر".

من غير المعروف بعد حجم هجمات اليوم، لكن القوات الجوية الأوكرانية قالت إنها رصدت إطلاق عدة مجموعات من الطائرات المسيرة وإقلاع قاذفات استراتيجية من طراز تو-85 وطائرات اعتراضية فرط صوتية من طراز ميج-31 من مطارات روسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير على نحو مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.

ينفي الكرملين استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ضربات الأمس أصابت "جميع الأهداف المحددة" في البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.

واستمرت التحذيرات من الغارات الجوية في كريفي ريه وكييف ومناطق وسط وشرق أوكرانيا في معظم فترات الليل بدءا من نحو الساعة 2000 بتوقيت جرينتش أمس.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية لكريفي ريه على تيليجرام إن خمسة مدنيين ربما ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أصيب أربعة نتيجة الهجوم الروسي.

وأضاف "الأخبار سيئة".