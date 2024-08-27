عبدالله بن سالم يقدم واجب العزاء بوفاة عارف المهيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء بوفاة المغفور له عارف عبيد راشد المهيري. وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في دبي عن صادق مواساته لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إلى ذلك قدم مسؤولون ومواطنون، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عارف عبيد راشد المهيري، حيث قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التعازي.
وأعرب المعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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