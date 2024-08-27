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عبدالله بن سالم يقدم واجب العزاء بوفاة عارف المهيري

8/27/2024 12:17:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء بوفاة المغفور له عارف عبيد راشد المهيري. وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في دبي عن صادق مواساته لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إلى ذلك قدم مسؤولون ومواطنون، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عارف عبيد راشد المهيري، حيث قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التعازي.

وأعرب المعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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