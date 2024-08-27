خمسة شهداء فلسطينيين جراء قصف جيش الاحتلال منزلا في طولكرم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 26 - 8 (كونا) -- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين باستشهاد خمسة شبان على الاقل واصابة اخرين جراء قصف
طائرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مخيم (نور شمس) شرق مدينة طولكرم.
وقالت الوزارة في بيان مختصر ان جثامين خمسة شهداء وصلت الى مستشفى
طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال مخيم (نور شمس).
واوضحت مصادر محلية ان عدة انفجارات سمعت في المخيم وتبين ان طائرة اسرائيلية استهدفت منزلا وهو ما اكده جيش الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)
ن ق / ر ج
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