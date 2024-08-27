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خمسة شهداء فلسطينيين جراء قصف جيش الاحتلال منزلا في طولكرم

8/27/2024 12:08:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 8 (كونا) -- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين باستشهاد خمسة شبان على الاقل واصابة اخرين جراء قصف طائرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مخيم (نور شمس) شرق مدينة طولكرم.
وقالت الوزارة في بيان مختصر ان جثامين خمسة شهداء وصلت الى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال مخيم (نور شمس).
واوضحت مصادر محلية ان عدة انفجارات سمعت في المخيم وتبين ان طائرة اسرائيلية استهدفت منزلا وهو ما اكده جيش الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)

ن ق / ر ج



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