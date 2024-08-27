(المالية): لا صحة لما يتم تداوله عن إلغاء دعوم وخدمات الدولة المجانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 8 (كونا) -- نفت وزارة المالية اليوم الاثنين ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي
بشأن اجتماع لجنة الدعوم وإلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين اعتبارا من مطلع العام القادم.
ودعت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) إلى أخذ الاخبار من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة.
وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يروج أخبارا غير صحيحة.(النهاية)
م ض / ط أ ب
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