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(المالية): لا صحة لما يتم تداوله عن إلغاء دعوم وخدمات الدولة المجانية

8/27/2024 12:08:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 8 (كونا) -- نفت وزارة المالية اليوم الاثنين ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتماع لجنة الدعوم وإلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين اعتبارا من مطلع العام القادم.
ودعت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) إلى أخذ الاخبار من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة.
وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يروج أخبارا غير صحيحة.(النهاية)

م ض / ط أ ب




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