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رئيس المجلس الأوروبي يقوم بزيارة خليجية لبحث مواضيع القمة الأولى بين الجانبين

8/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 8 (كونا) -- يبدأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم غد الثلاثاء زيارة الى منطقة الخليج العربي تستمر ثلاثة أيام.
وخلال الزيارة التي ستشمل كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية سيعقد ميشيل مشاورات بشأن القمة الأولى على الإطلاق التي ستعقد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والتي ستسضيفها مدينة بروكسل في 16 أكتوبر المقبل.
كما ستتطرق المباحثات الى مجموعة واسعة من القضايا من بينها الأزمة في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا فضلا عن القضايا ذات الصلة بالتعاون الثنائي بين الجانبين.
وفي زيارته الى الدوحة سيلتقي ميشيل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصفته الرئيس الدوري الحالي لمجلس التعاون الخليجي.
أما في الرياض فسيلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إضافة الى الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
كما سيجري المسؤول الأوروبي بعد ذلك مشاورات مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي كجزء من الاستعدادات للقمة المقبلة بين الجانبين.
وتأتي هذه الزيارة في ظل نمو العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث ستكون القمة بينهما فرصة لقادة الجانبين لتأكيد الالتزام المشترك بالعمل معا في العديد من مجالات التعاون من أجل بناء شراكة قائمة على الرخاء والاستقرار المستدامين. (النهاية)

ر ج



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