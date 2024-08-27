رئيس المجلس الأوروبي يقوم بزيارة خليجية لبحث مواضيع القمة الأولى بين الجانبين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 8 (كونا) -- يبدأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم غد الثلاثاء زيارة الى منطقة الخليج العربي تستمر ثلاثة أيام.
وخلال الزيارة التي ستشمل كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية سيعقد ميشيل مشاورات بشأن القمة الأولى على الإطلاق التي ستعقد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والتي ستسضيفها مدينة بروكسل في 16 أكتوبر المقبل.
كما ستتطرق المباحثات الى مجموعة واسعة من القضايا من بينها الأزمة في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا فضلا عن القضايا ذات الصلة بالتعاون الثنائي بين الجانبين.
وفي زيارته الى الدوحة سيلتقي ميشيل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصفته الرئيس الدوري الحالي لمجلس التعاون الخليجي.
أما في الرياض فسيلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إضافة الى الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
كما سيجري المسؤول الأوروبي بعد ذلك مشاورات مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي كجزء من الاستعدادات للقمة المقبلة بين الجانبين.
وتأتي هذه الزيارة في ظل نمو العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث ستكون القمة بينهما فرصة لقادة الجانبين لتأكيد الالتزام المشترك بالعمل معا في العديد من مجالات التعاون من أجل بناء شراكة قائمة على الرخاء والاستقرار المستدامين. (النهاية)
ر ج
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