الاردن ومصر تؤكدان أهمية التكاتف لوقف عدوان الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 26 - 8 (كونا) -- اعتبرت الاردن ومصر اليوم الاثنين أن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها.
جاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي أجراه وزير
الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنظيره المصري بدر عبدالعاطي حيث تم بحث آخر المستجدات في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الجانبين أكدا "أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي قد يقود إلى حرب إقليمية".
وحذر الجانبان وفقا للبيان من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات في مدينة القدس مشددين على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات.
وأعربا عن ادانتهما للتصريحات الاخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له.
وأكدا رفضهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع. (النهاية)
ع م ن / ح م ف
MENAFN27082024000071011013ID1108603857
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