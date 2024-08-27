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الاردن ومصر تؤكدان أهمية التكاتف لوقف عدوان الاحتلال على غزة

8/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 8 (كونا) -- اعتبرت الاردن ومصر اليوم الاثنين أن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها.
جاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنظيره المصري بدر عبدالعاطي حيث تم بحث آخر المستجدات في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الجانبين أكدا "أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي قد يقود إلى حرب إقليمية".
وحذر الجانبان وفقا للبيان من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات في مدينة القدس مشددين على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات.
وأعربا عن ادانتهما للتصريحات الاخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له.
وأكدا رفضهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع. (النهاية)

ع م ن / ح م ف



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