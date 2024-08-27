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رئيس الوزراء الإسباني يبدأ غدا جولة افريقية تهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية

8/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 8 (كونا) -- ذكرت مصادر رسمية اليوم الاثنين ان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيبدأ غدا الثلاثاء جولة افريقية تستمر ثلاثة أيام وتشمل موريتانيا وغامبيا والسنغال وتهدف الى بحث التعاون الثنائي في مجال الهجرة غير القانونية.
وقالت المصادر في تصريحات للصحفيين دون الكشف عن هويتها ان سانشيز يستأنف جدول أعماله بعد العطلة الصيفية بالجولة الافريقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ بهدف تقليل أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية والتأكيد على أهمية إدارة الهجرة بشكل فاعل وإيجابي عبر عقد شراكات شاملة مع تلك الدول.
وأضافت ان سانشيز سيوقع في زيارته للدول الثلاث اتفاقيات في مجال الهجرة وتعزيز التعاون الأمني لمحاربة الجريمة المنظمة ومافيات الاتجار بالبشر لافتة إلى انه سيستهل الجولة في العاصمة الموريتانية نواكشوط حيث سيلتقي مساء غد الثلاثاء مع الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأشارت إلى ان سانشيز الذي يترأس وفدا يضم وزيرة الادماج والأمن الاجتماعي والهجرة إلما سايز ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو وعددا من المستثمرين سيتوجه الأربعاء إلى غامبيا في أول زيارة رسمية بالتاريخ لرئيس وزراء إسباني إلى ذلك البلد حيث سيلتقي الرئيس آداما بارو.
وأوضحت انه سيتوجه في اليوم نفسه إلى العاصمة السنغالية داكار حيث سيشارك في فعالية تقام بمعهد (ثربانتس) الثقافي الإسباني قبل الاجتماع يوم الخميس المقبل مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو على ان يختتم الجولة بالاجتماع مع الرئيس بشير جمعة فاي للتوقيع على الاتفاقيات الثنائية وبحث سبل تعزيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية وتوفير وظائف عمل كريمة للشباب في البلد الافريقي.
ويأتي ذلك في خضم أزمة الهجرة غير القانونية التي تعاني منها إسبانيا وبشكل خاص (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي والتي استقبلت 22304 مهاجرين غير قانونيين منذ مطلع العام الحالي وحتى 15 أغسطس الجاري وفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.
وتشير وزارة السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسبانية إلى ان موريتانيا هي نقطة الانطلاق لمعظم القوارب التي تصل إلى إسبانيا موضحة انه من المتوقع ان ترتفع أعدادها في الأشهر المقبلة. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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