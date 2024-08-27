رئيس الوزراء الإسباني يبدأ غدا جولة افريقية تهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 26 - 8 (كونا) -- ذكرت مصادر رسمية اليوم الاثنين ان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيبدأ غدا الثلاثاء جولة افريقية تستمر ثلاثة أيام وتشمل موريتانيا وغامبيا والسنغال وتهدف الى بحث التعاون الثنائي في مجال الهجرة غير القانونية.
وقالت المصادر في تصريحات للصحفيين دون الكشف عن هويتها ان سانشيز يستأنف جدول أعماله بعد العطلة الصيفية بالجولة الافريقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ بهدف تقليل أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية والتأكيد على أهمية إدارة الهجرة بشكل فاعل وإيجابي عبر عقد شراكات شاملة مع تلك الدول.
وأضافت ان سانشيز سيوقع في زيارته للدول الثلاث اتفاقيات في مجال الهجرة وتعزيز التعاون الأمني لمحاربة الجريمة المنظمة ومافيات الاتجار بالبشر لافتة إلى انه سيستهل الجولة في العاصمة الموريتانية نواكشوط حيث سيلتقي مساء غد الثلاثاء مع الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأشارت إلى ان سانشيز الذي يترأس وفدا يضم وزيرة الادماج والأمن الاجتماعي والهجرة إلما سايز ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو وعددا من المستثمرين سيتوجه الأربعاء إلى غامبيا في أول زيارة رسمية بالتاريخ لرئيس وزراء إسباني إلى ذلك البلد حيث سيلتقي الرئيس آداما بارو.
وأوضحت انه سيتوجه في اليوم نفسه إلى العاصمة السنغالية داكار حيث سيشارك في فعالية تقام بمعهد (ثربانتس) الثقافي الإسباني قبل الاجتماع يوم الخميس المقبل مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو على ان يختتم الجولة بالاجتماع مع الرئيس بشير جمعة فاي للتوقيع على الاتفاقيات الثنائية وبحث سبل تعزيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية وتوفير وظائف عمل كريمة للشباب في البلد الافريقي.
ويأتي ذلك في خضم أزمة الهجرة غير القانونية التي تعاني منها إسبانيا وبشكل خاص (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي والتي استقبلت 22304 مهاجرين غير قانونيين منذ مطلع العام الحالي وحتى 15 أغسطس الجاري وفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.
وتشير وزارة السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسبانية إلى ان موريتانيا هي نقطة الانطلاق لمعظم القوارب التي تصل إلى إسبانيا موضحة انه من المتوقع ان ترتفع أعدادها في الأشهر المقبلة. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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