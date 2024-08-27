تباين أداء الأسهم الأمريكية مع انتظار خفض أسعار الفائدة بالمستقبل القريب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 26 - 8 (كونا) -- تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق تداولات بورصة (وول ستريت) اليوم الاثنين حيث حاول المستثمرون تجاوز عمليات البيع الحادة التي شهدها السوق في وقت سابق من هذا الشهر وهم بانتظار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في المستقبل القريب.
وارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) المكون من 30 سهما عند الإغلاق 16ر0 بالمئة في حين تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 32ر0 بالمئة كما انخفض مؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 85ر0 بالمئة بسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.
بدوره هبط سهم صانعة الرقائق (إنفيديا) قبيل صدور تقريرها يوم الأربعاء المقبل وهو ما سيكون الحدث الأكثر متابعة في سوق الأسهم الأمريكي هذا الأسبوع.
وفي السياق ستعزز أرقام التضخم في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها آتية قريبا في حين ينظر إلى قراءة الإنفاق الاستهلاكي على أنها تشير إلى نجاح البنك المركزي في الحفاظ على استمرار النمو. (النهاية)
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