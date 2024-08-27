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تباين أداء الأسهم الأمريكية مع انتظار خفض أسعار الفائدة بالمستقبل القريب

8/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 8 (كونا) -- تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق تداولات بورصة (وول ستريت) اليوم الاثنين حيث حاول المستثمرون تجاوز عمليات البيع الحادة التي شهدها السوق في وقت سابق من هذا الشهر وهم بانتظار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في المستقبل القريب.
وارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) المكون من 30 سهما عند الإغلاق 16ر0 بالمئة في حين تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 32ر0 بالمئة كما انخفض مؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 85ر0 بالمئة بسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.
بدوره هبط سهم صانعة الرقائق (إنفيديا) قبيل صدور تقريرها يوم الأربعاء المقبل وهو ما سيكون الحدث الأكثر متابعة في سوق الأسهم الأمريكي هذا الأسبوع.
وفي السياق ستعزز أرقام التضخم في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها آتية قريبا في حين ينظر إلى قراءة الإنفاق الاستهلاكي على أنها تشير إلى نجاح البنك المركزي في الحفاظ على استمرار النمو. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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