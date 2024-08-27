استشهاد فلسطيني واصابة ثلاثة برصاص مستوطنين جنوب الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 26 - 8 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب واصابة ثلاثة آخرين في هجوم للمستوطنين على قرية بالقرب من مدينة (بيت لحم) جنوب الضفة الغربية مساء يوم الاثنين.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن الشهيد والمصابين الثلاثة بجروح متوسطة سقطوا جراء اطلاق مستوطنين النار عليهم في قرية (وادي رحال) قرب (بيت لحم).
واوضحت مصادر محلية ان الشهيد هو خليل خلاوي (40 عاما) وان المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاهه.
جاء هذا بعد وقت قصير من الاعلان عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف
طائرة مسيرة لجيش الاحتلال منزلا في مخيم (نور شمس) قرب (طولكرم). (النهاية)
ن ق / ر ج
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