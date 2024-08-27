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مسؤولان أمميان: الوضع في غزة كارثي في ظل تزايد أوامر الإخلاء من القطاع

8/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 8 (كونا) -- جدد مسؤولان في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الاثنين التأكيد على أن الوضع في غزة "كارثي" وأن المساحة التي تم حصر الناس فيها بالقطاع "ضئيلة للغاية" في ظل تلقي مزيد من أوامر الإخلاء.
جاء ذلك خلال الإفادة التي قدمها كل من المتحدثة باسم (أونروا) لويز ووتريدج ونائب المدير الميداني الأول للوكالة الأممية سام روز للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عبر الاتصال المرئي من دير البلح وسط غزة.
وقالت ووتريدج إن مئات الآلاف من الناس مجبرون على الانتقال يوميا قسرا ولا يعرفون إلى أين يذهبون مشيرة إلى اكتظاظ المنطقة الإنسانية التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في (خان يونس) و(المواصي) حيث "بالكاد يمكن رؤية الرمال على الأرض".
وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الناس هناك زيادة في انتشار الأمراض بما فيها شلل الأطفال حيث تأكدت أول إصابة به قبل أيام مشددة على أن الأمل الوحيد يتمثل في وقف إطلاق النار.
وأضافت أن "هناك دبابات في مناطق كانت تعرف سابقا بأنها مناطق آمنة وهذا مجرد دليل آخر على أن قطاع غزة ليس مكانا آمنا".
من جهته نبه روز إلى أن سلسلة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال الاسرائيلي إلى 11 بالمئة فقط من قطاع غزة بأسره.
وقال روز "إنها مناطق مزدحمة حيث يتكدس الناس ويفعلون كل ما بوسعهم للعيش" علاوة على أنهم يواجهون خيارات مستحيلة "فهم لا يعرفون ماذا يفعلون وما إذا كان يجب عليهم البقاء أم الرحيل".
وحذر من "العاصفة المثالية" التي تخلق البيئة التي يمكن أن ينتشر فيها شلل الأطفال مشيرا إلى "أن الأطفال يعانون من سوء التغذية وقطاع صحي مدمر وخدمات وظروف مياه وصرف صحي رديئة للغاية والناس يعيشون وسط القمامة وبرك من مياه الصرف الصحي".
وأكد أنهم يوجهون جهود (أونروا) الآن نحو إنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي ستبدأ يوم السبت المقبل والتي تستهدف نحو 640 ألف طفل حيث سيتلقى 40 بالمئة منهم اللقاحات من الوكالة الأممية التي تعد لاعبا رئيسيا في تلك الحملة.
وأفاد روز بأن الحملة تتطلب موارد بشرية ضخمة تضم أكثر من ثلاثة آلاف شخص (ألف منهم من موظفي أونروا) داعيا إلى هدن إنسانية تسمح بتنفيذ حملة التطعيم بنجاح.
وأوضح نائب المدير الميداني الأول لوكالة (أونروا) أن "العملية ستكون صعبة للغاية وسيعتمد نجاحها إلى حد كبير على الظروف على الأرض في ذلك الوقت".
وأضاف في هذا الصدد "سنبذل نحن وبقية النظام المعني بالحملة قصارى جهدنا لتنفيذها لأنه من دون ذلك نعلم أن الظروف ستكون أسوأ للأسف".
وختم المسؤول الأممي إفادته بالقول "الأشهر العشرة الماضية أخبرتنا أن الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نقوله على وجه اليقين هو أن الغد سيكون أسوأ من اليوم .. إنها طبيعة الوضع الذي نتعامل معه للأسف هنا ويعيشه سكان غزة يوميا". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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