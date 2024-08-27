السعودية تدين دعوة وزير في الاحتلال الإسرائيلي لإقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 26 - 8 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين تصريح وزير
في حكومة الاحتلال الاسرائيلي دعا فيه لاقامة كنيس يهودي في المسجد الاقصى المبارك.
واكدت الخارجية السعودية في بيان رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم.
وشددت المملكة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الاقصى المبارك مجددة دعوتها للمجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الانسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق وتفعيل آليات جادة لمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والاعراف والقرارات الدولية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت في وقت سابق من اليوم إن دعوات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى هي "محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع" مؤكدة أن تلك الدعوات مرفوضة وخطرة جدا. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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