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السعودية تدين دعوة وزير في الاحتلال الإسرائيلي لإقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

8/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 8 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين تصريح وزير في حكومة الاحتلال الاسرائيلي دعا فيه لاقامة كنيس يهودي في المسجد الاقصى المبارك.
واكدت الخارجية السعودية في بيان رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم.
وشددت المملكة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الاقصى المبارك مجددة دعوتها للمجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الانسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق وتفعيل آليات جادة لمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والاعراف والقرارات الدولية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت في وقت سابق من اليوم إن دعوات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى هي "محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع" مؤكدة أن تلك الدعوات مرفوضة وخطرة جدا. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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