موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية تعلن أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن ووافدان من جنسية عربية) تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل
البضائع.
الكويت - وزارة المالية تنفي ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتماع لجنة الدعوم وإلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين اعتبارا من مطلع العام القادم.
القاهرة - مصر تفقد وزير خارجيتها الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 89 عاما.
القاهرة - تسعة أشخاص يلقون مصرعهم وستة آخرون يصابون في حادث تصادم ست سيارات بالقرب من مدخل مدينة (سنورس) بمحافظة (الفيوم) شمالي صعيد مصر.
اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 23 مدنيا في هجوم مسلح على ركاب شاحنات وحافلات في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان ثم يكشف عن ارتفاع الحصيلة الى 39 قتيلا.
إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 21 مسلحا و14 من رجال الأمن في عمليات أمنية جرى تنفيذها بعد هجمات مسلحة دموية أودت بحياة 39 شخصا في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.
لندن - الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 90 شخصا شاركوا بمهرجان (نوتينغ هيل) في لندن باليومين الماضيين ضمنهم 18 شخصا تم ضبطهم بتهمة حيازة سلاح هجومي وذلك بعد تعرض 15 من رجال الأمن للاعتداء وثلاثة مدنيين للطعن. (النهاية) ر ج
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