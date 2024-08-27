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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

8/27/2024 12:08:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن ووافدان من جنسية عربية) تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع.

الكويت - وزارة المالية تنفي ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتماع لجنة الدعوم وإلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين اعتبارا من مطلع العام القادم.

القاهرة - مصر تفقد وزير خارجيتها الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 89 عاما.

القاهرة - تسعة أشخاص يلقون مصرعهم وستة آخرون يصابون في حادث تصادم ست سيارات بالقرب من مدخل مدينة (سنورس) بمحافظة (الفيوم) شمالي صعيد مصر.

اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 23 مدنيا في هجوم مسلح على ركاب شاحنات وحافلات في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان ثم يكشف عن ارتفاع الحصيلة الى 39 قتيلا.

إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 21 مسلحا و14 من رجال الأمن في عمليات أمنية جرى تنفيذها بعد هجمات مسلحة دموية أودت بحياة 39 شخصا في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.

لندن - الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 90 شخصا شاركوا بمهرجان (نوتينغ هيل) في لندن باليومين الماضيين ضمنهم 18 شخصا تم ضبطهم بتهمة حيازة سلاح هجومي وذلك بعد تعرض 15 من رجال الأمن للاعتداء وثلاثة مدنيين للطعن. (النهاية) ر ج

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