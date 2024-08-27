((ألبا)) تهنئ بفوز فريق مكلارين وتؤكد: ترسيخ لمكانة البحرين الرياضية على الخريطة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
رفع رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين البا خالد عمرو الرميحي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأشار الرميحي إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمرارا للمسيرة المظفرة لمملكتنا الحبيبة ليضعها على الخارطة الرياضية العالمية، كما أنها تعد إضافة كبيرة الى سجلها المشهود والحافل الذي يعكس الصورة المشرفة والمشرقة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم واهتمام ودعم جلالته، ونتيجة المتابعة الحثيثة والدائمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه رفع الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين البا علي البقالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
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