بالتعاون مع طيران الخليج.. ((تمكين)) يدعم تدريب أكثر من 70 بحرينيا في قطاع الطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬توقيع‭ ‬اتفاقيتين‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬تدريب‭ ‬البحرينيين‭ ‬كطيارين‭ ‬ومهندسي‭ ‬طيران،‭ ‬وذلك‭ ‬استكمالاً‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬الواعدة‭ ‬والمستدامة‭.‬

وتنص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تدريب‭ ‬50‭ ‬بحرينيا‭ ‬كمساعد‭ ‬طيار‭ ‬ثان‭ ‬و24‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬هندسة‭ ‬الطيران‭ ‬وهي‭ ‬مجالات‭ ‬متخصصة‭ ‬وتتطلب‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬التقنية،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬وظائف‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬لدعم‭ ‬الصندوق‭ ‬لعدد‭ ‬110‭ ‬طيارين‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬التزام‭ ‬الصندوق‭ ‬بدعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والتخصصات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬للتوظيف‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وظائف‭ ‬عالية‭ ‬الدخل‭ ‬وفرص‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬وظيفي‭ ‬متنوعة‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭. ‬وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬السيد‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بإعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬ومدربة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مجزية،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وفقًا‭ ‬لأعلى‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬عالميًا،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬لنا‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬كطيارين‭ ‬ومساعدي‭ ‬طيران،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬تطوير‭ ‬مهني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬اعتمادنا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬وطني‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهارة‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬