طلبة الجامعة الأمريكية يمثلون البحرين في المؤتمر السنوي لجمعية الشباب في نيويورك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

مثّل‭ ‬ثلاثة‭ ‬طلبة‭ ‬برعاية‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬لجمعية‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬مستقبلنا‭ ‬المشترك‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬وصناع‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭.‬

وشمل‭ ‬وفد‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الطالبة‭ ‬سلمى‭ ‬جناحي‭ ‬والطالب‭ ‬أحمد‭ ‬رحيمي‭ ‬ – ‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الآداب‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة،‭ ‬والطالب‭ ‬سعود‭ ‬شريدة،‭ - ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب‭.‬

وشمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المتنوعة‭ ‬ألقاها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشات‭ ‬تفاعلية‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والقادة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬حلقات‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬لبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وصقل‭ ‬المهارات‭ ‬وتنمية‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬مما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭. ‬وتقديرًا‭ ‬لمساهماتهم،‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الرعاة‭ ‬الرسميين‭ ‬لجمعية‭ ‬الشباب‭ ‬العالمية‭. ‬ AFS

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬للوفد‭ ‬البحريني‭ ‬الشبابي‭ ‬المشارك،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وإحداث‭ ‬التغيير‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬كوك‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬برعاية‭ ‬مشاركة‭ ‬طلبتنا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي،‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬وشغفهم‭ ‬ومساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لمواصلة‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لطلابنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬خبراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬وانخراطهم‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الدولية‭ ‬وإعدادهم‭ ‬للحياة‭ ‬المهنية‮»‬‭.‬

أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬ومدير‭ ‬برامج‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬ AFS ‭ ‬السيد‭ ‬دانييل‭ ‬أوبست،‭ ‬وسفيرة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬للجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬العالمية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬السادة،‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لدعمها‭ ‬الكريم‭ ‬المستمر‭ ‬للطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الشباب‭ ‬العالمي‭. ‬وقد‭ ‬اكتسبت‭ ‬الجامعة‭ ‬اعترافًا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬بفضل‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬وتزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بتجارب‭ ‬عالمية‭ ‬قيمة‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬أوبست‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتفانيها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬طلابها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬جلسات‭ ‬الجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬المرموقة،‭ ‬وإشراكهم‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬هادفة‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬السادة‭ ‬بيان‭ ‬السيد‭ ‬أوبست،‭ ‬مؤكدة‭ ‬مساهمات‭ ‬الجامعة‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬لـ‭ ‬ AFS ‭ ‬وأشادت‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬لتفانيها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بفرص‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تعالج‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬طلابها‭ ‬ليكونوا‭ ‬مواطنين‭ ‬نشطين‭ ‬ويساهمون‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الطالبة‭ ‬سلمى‭ ‬جناحي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬جمعية‭ ‬الشباب،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬والفرص‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬لهم‭ ‬الجامعة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإكسابهم‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسخيرها‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬الطالب‭ ‬أحمد‭ ‬رحيمي‭ ‬إن‭ ‬تجربة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الشبابي‭ ‬الدولي‭ ‬كانت‭ ‬ثرية‭ ‬بالخبرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬نقاشات‭ ‬وجلسات‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭ ‬هامة‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭ ‬واللغات‭ ‬والخبرات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬والمؤتمرات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الطالب‭ ‬سعود‭ ‬شريدة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الغامرة‭ ‬بتمثيله‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالمياً‭: ‬‮«‬يجمع‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬قادة‭ ‬الشباب‭ ‬وصانعي‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬والمناقشات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭. ‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬للجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬وأتطلع‭ ‬لتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬