Tuesday, 27 August 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلبة الجامعة الأمريكية يمثلون البحرين في المؤتمر السنوي لجمعية الشباب في نيويورك

8/27/2024 12:08:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

مثّل‭ ‬ثلاثة‭ ‬طلبة‭ ‬برعاية‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬لجمعية‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬مستقبلنا‭ ‬المشترك‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬وصناع‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭.‬

وشمل‭ ‬وفد‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الطالبة‭ ‬سلمى‭ ‬جناحي‭ ‬والطالب‭ ‬أحمد‭ ‬رحيمي‭ ‬ ‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الآداب‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة،‭ ‬والطالب‭ ‬سعود‭ ‬شريدة،‭ - ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب‭.‬

وشمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المتنوعة‭ ‬ألقاها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشات‭ ‬تفاعلية‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والقادة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬حلقات‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬لبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وصقل‭ ‬المهارات‭ ‬وتنمية‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬مما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭. ‬وتقديرًا‭ ‬لمساهماتهم،‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الرعاة‭ ‬الرسميين‭ ‬لجمعية‭ ‬الشباب‭ ‬العالمية‭. ‬ AFS

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬للوفد‭ ‬البحريني‭ ‬الشبابي‭ ‬المشارك،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وإحداث‭ ‬التغيير‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬كوك‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬برعاية‭ ‬مشاركة‭ ‬طلبتنا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي،‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬وشغفهم‭ ‬ومساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لمواصلة‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لطلابنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬خبراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬وانخراطهم‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الدولية‭ ‬وإعدادهم‭ ‬للحياة‭ ‬المهنية‮»‬‭.‬

أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬ومدير‭ ‬برامج‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬ AFS ‭ ‬السيد‭ ‬دانييل‭ ‬أوبست،‭ ‬وسفيرة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬للجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬العالمية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬السادة،‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لدعمها‭ ‬الكريم‭ ‬المستمر‭ ‬للطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الشباب‭ ‬العالمي‭. ‬وقد‭ ‬اكتسبت‭ ‬الجامعة‭ ‬اعترافًا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬بفضل‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬وتزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بتجارب‭ ‬عالمية‭ ‬قيمة‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬أوبست‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتفانيها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬طلابها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬جلسات‭ ‬الجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬المرموقة،‭ ‬وإشراكهم‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬هادفة‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬السادة‭ ‬بيان‭ ‬السيد‭ ‬أوبست،‭ ‬مؤكدة‭ ‬مساهمات‭ ‬الجامعة‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬لـ‭ ‬ AFS ‭ ‬وأشادت‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬لتفانيها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بفرص‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تعالج‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬طلابها‭ ‬ليكونوا‭ ‬مواطنين‭ ‬نشطين‭ ‬ويساهمون‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الطالبة‭ ‬سلمى‭ ‬جناحي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬جمعية‭ ‬الشباب،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬والفرص‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬لهم‭ ‬الجامعة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإكسابهم‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسخيرها‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬الطالب‭ ‬أحمد‭ ‬رحيمي‭ ‬إن‭ ‬تجربة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الشبابي‭ ‬الدولي‭ ‬كانت‭ ‬ثرية‭ ‬بالخبرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬نقاشات‭ ‬وجلسات‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭ ‬هامة‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭ ‬واللغات‭ ‬والخبرات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬والمؤتمرات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الطالب‭ ‬سعود‭ ‬شريدة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الغامرة‭ ‬بتمثيله‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالمياً‭: ‬‮«‬يجمع‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬قادة‭ ‬الشباب‭ ‬وصانعي‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬والمناقشات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭. ‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬للجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬وأتطلع‭ ‬لتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬

MENAFN27082024000055011008ID1108603824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث