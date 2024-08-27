أحمد سالم الهندي لـ ((الأنباء)): ((الكويت شو وشباب البومب)) أول إنتاج مسرحي لـ ((إيفنتكوم))

نتمنى أن نكسب ثقة الجمهور مسرحياً مثلما كسبناها غنائياً

ياسر العيلةيخوض المنتج الشاب أحمد سالم الهندي تجربته الأولى في عالم الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية تحمل عنوان «الكويت شو وشباب البومب» والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر في ارض المعارض بمشرف قاعة 5.عن تفاصيل هذا الخبر تحدث الهندي لـ «الأنباء»، قائلا: هي التجربة الأولى لشركة «إيفنتكوم» في عالم المسرح، ونتمنى أن تكون ناجحة بإذن الله، وتكسب إعجاب وثقة الجمهور مثلما كسبنا ثقتهم في الحفلات الغنائية التي قدمناها من قبل.وتابع: سيتم تقديم عشرة عروض للجمهور بواقع عرضين كل يوم على مدار خمسة أيام، العرض الأول سيكون في الخامسة مساء، والثاني الساعة الثامنة، وسيكون الأسبوع الذي ستقام فيه عروض المسرحية أسبوعا حافلا بأنشطة الشركة لأن يوم 19 سبتمبر سيكون عندنا حفل «ليلة سفير الشجن» يوسف المطرف بمركز جابر الأحمد الثقافي.وحول اختياره لـ «شباب البومب» لتقديم عمل مسرحي معهم بالكويت، قال الهندي: بحكم شهرتهم وصيتهم الواصل لكل دول الخليج ونجاحهم الكبير من خلال مسلسلهم «شباب البومب» على مدار 13 موسما على قناة «روتانا خليجية»، بالإضافة الى النجاح الكبير جدا الذي حققوه مؤخرا من خلال عرض مسرحيتهم في سلطنة عُمان، وعروض الكويت ستشمل لوحات خاصة بالكويت، ومفاجآت للجمهور، لذلك أطلقنا عليها اسم «الكويت شو شباب البومب» وبكامل نجومها من عامر وتركي وكفتة وشكش، وبقية فريق العمل.