أحمد سالم الهندي لـ ((الأنباء)): ((الكويت شو وشباب البومب)) أول إنتاج مسرحي لـ ((إيفنتكوم))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نتمنى أن نكسب ثقة الجمهور مسرحياً مثلما كسبناها غنائياً
ياسر العيلة
يخوض المنتج الشاب أحمد سالم الهندي تجربته الأولى في عالم الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية تحمل عنوان «الكويت شو وشباب البومب» والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر في ارض المعارض بمشرف قاعة 5.
عن تفاصيل هذا الخبر تحدث الهندي لـ «الأنباء»، قائلا: هي التجربة الأولى لشركة «إيفنتكوم» في عالم المسرح، ونتمنى أن تكون ناجحة بإذن الله، وتكسب إعجاب وثقة الجمهور مثلما كسبنا ثقتهم في الحفلات الغنائية التي قدمناها من قبل.
وتابع: سيتم تقديم عشرة عروض للجمهور بواقع عرضين كل يوم على مدار خمسة أيام، العرض الأول سيكون في الخامسة مساء، والثاني الساعة الثامنة، وسيكون الأسبوع الذي ستقام فيه عروض المسرحية أسبوعا حافلا بأنشطة الشركة لأن يوم 19 سبتمبر سيكون عندنا حفل «ليلة سفير الشجن» يوسف المطرف بمركز جابر الأحمد الثقافي.
وحول اختياره لـ «شباب البومب» لتقديم عمل مسرحي معهم بالكويت، قال الهندي: بحكم شهرتهم وصيتهم الواصل لكل دول الخليج ونجاحهم الكبير من خلال مسلسلهم «شباب البومب» على مدار 13 موسما على قناة «روتانا خليجية»، بالإضافة الى النجاح الكبير جدا الذي حققوه مؤخرا من خلال عرض مسرحيتهم في سلطنة عُمان، وعروض الكويت ستشمل لوحات خاصة بالكويت، ومفاجآت للجمهور، لذلك أطلقنا عليها اسم «الكويت شو شباب البومب» وبكامل نجومها من عامر وتركي وكفتة وشكش، وبقية فريق العمل.
MENAFN27082024000130011022ID1108603817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.