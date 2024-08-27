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أنغام تختتم حفلات الصيف بحفلين في الكويت

8/27/2024 12:04:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلين في الكويت يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، تختتم بهما حفلاتها الصيفية، ومن المتوقع أن يشهد الحفلين حضور جماهيري كثيف، حسب مجلة «لها».
وكانت أنغام قد شوقت جمهورها لحفلها الأول الذي تحييه بعد طرح ألبومها الجديد «تيجي نسيب»، حيث أعادت عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» نشر بوستر الحفل الذي نشرته الصفحة الرسمية لشركة «بنش مارك» وأعلنت من خلاله عن إقامة حفل غنائي للنجمة أنغام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويقام الحفل يوم الجمعة 13 سبتمبر المقبل على مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، وعلق حساب «بنش مارك» على الملصق الدعائي للحفل: ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم «تيجي نسيب» مع «صوت مصر» أنغام وجمهورها في جدة.
وكانت أنغام قد طرحت خلال الفترة القليلة الماضية ألبوم «تيجي نسيب»، وظهرت في كليبات أغانيه بأكثر من إطلالة مختلفة تناسب الكلمات، التي تعاونت فيها مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين، ويضم الألبوم 12 أغنية، هي: «وبقالك قلب»، «هو إنت مين»، «موافقة»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «أقولك إيه»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكانش وقته»، «بنعمل حاجات»، و«تيجي نسيب».

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