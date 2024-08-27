أنغام تختتم حفلات الصيف بحفلين في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تستعد الفنانة
أنغام لإحياء حفلين في الكويت يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، تختتم بهما حفلاتها الصيفية، ومن المتوقع أن يشهد الحفلين حضور جماهيري كثيف، حسب مجلة «لها».
وكانت أنغام قد شوقت جمهورها لحفلها الأول الذي تحييه بعد طرح ألبومها الجديد «تيجي نسيب»، حيث أعادت عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» نشر بوستر الحفل الذي نشرته الصفحة الرسمية لشركة «بنش مارك» وأعلنت من خلاله عن إقامة حفل غنائي للنجمة أنغام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويقام الحفل يوم الجمعة 13 سبتمبر المقبل على مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، وعلق حساب «بنش مارك» على الملصق الدعائي للحفل: ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم «تيجي نسيب» مع «صوت مصر» أنغام وجمهورها في جدة.
وكانت أنغام قد طرحت خلال الفترة القليلة الماضية ألبوم «تيجي نسيب»، وظهرت في كليبات أغانيه بأكثر من إطلالة مختلفة تناسب الكلمات، التي تعاونت فيها مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين، ويضم الألبوم 12 أغنية، هي: «وبقالك قلب»، «هو إنت مين»، «موافقة»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «أقولك إيه»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكانش وقته»، «بنعمل حاجات»، و«تيجي نسيب».
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