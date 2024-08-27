تسجيل 11 لاعبا من منتخبات الكراتيه في بطولة العالم للشباب والناشئين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- يتطلع اتحاد الكراتيه لبناء جيل واعد من اللاعبين، استعدادا لبطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما الثالثة عشرة، التي ستقام في مدينة البندقية الإيطالية بالفترة من 9 إلى 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 375 لاعبا ولاعبة من 26 دولة، للمشاركة في البطولة، من ضمنهم 11 لاعبا أردنيا، وهم أحمد أبو هزيم (وزن تحت 67 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وسيف الدين بني فارس (وزن تحت 75 كغم)، ووسيم سلامة (وزن تحت 60 كغم)، ويوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم)، في فئة تحت 21 عاما، وحاتم الحراسيس (وزن تحت 57 كغم)، وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم) في فئة الناشئين، ووليد قطامش (وزن تحت 76 كغم)، وهاني رشيد (وزن تحت 55 كغم)، وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم) ، وعبد الرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم) في فئة الشباب، وسيقوم اتحاد اللعبة باختيار اللاعبين المشاركين في البطولة حسب ما يراه مناسبا.
وبعد النجاح المميز للكراتيه في بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاما التي أقيمت منافساتها في الفلبين مؤخرا، وتحقيق الأردن المركز الرابع في الترتيب العام والأول عربيا برصيد 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، يتطلع اتحاد اللعبة لتوفير معسكرت تدريبية للمنتخبات الوطنية، مع الدول المتقدمة في اللعبة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ومن أهمها البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، كما يتم العمل على إعداد جيل من الواعدين لرفد المنتخب الوطني الأول بعناصر جديدة، ويجري العمل حاليا على وضع خطة إستراتيجية من أجل تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في دكار العام 2026.
وقال الناطق الإعلامي باتحاد الكراتيه د. أياد الملاح في تصريحات لـ"الغد": "نتطلع للحفاظ على تقدم وتألق المنتخب الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وسندرس إمكانية إقامة معسكرات تدريبية قبل انطلاق بطولة الشباب، وذلك للحفاظ على مستويات اللاعبين الفنية، ولمواكبة التطور مع الدول المتقدمة في الكراتيه، ودون أدنى شك أصبحت الكراتيه الأردنية منافسا قويا، وفي بطولة آسيا حققت المركز الأول على المستوى العربي، وهو ما يؤكد أن الأجيال الواعدة سيكون لها شأن كبير، كالمنتخب الوطني الأول الذي حقق إنجازات مميزة في مختلف البطولات".
وأضاف: "تعتمد الكراتيه بالدرجة الأولى على بناء قاعدة قوية من اللاعبين الناشئين، ليتم ضمهم لصفوف المنتخب الأول، وتأهلهم للمشاركة في بطولات عالمية وآسيوية وعربية، ونسعى لتأهل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد الشباب، وكل ذلك يعتمد على التخطيط الجيد، وعلى وضع خطة إستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة محمد فتيان".
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