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تسجيل 11 لاعبا من منتخبات الكراتيه في بطولة العالم للشباب والناشئين

8/27/2024 12:04:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- يتطلع اتحاد الكراتيه لبناء جيل واعد من اللاعبين، استعدادا لبطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما الثالثة عشرة، التي ستقام في مدينة البندقية الإيطالية بالفترة من 9 إلى 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 375 لاعبا ولاعبة من 26 دولة، للمشاركة في البطولة، من ضمنهم 11 لاعبا أردنيا، وهم أحمد أبو هزيم (وزن تحت 67 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وسيف الدين بني فارس (وزن تحت 75 كغم)، ووسيم سلامة (وزن تحت 60 كغم)، ويوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم)، في فئة تحت 21 عاما، وحاتم الحراسيس (وزن تحت 57 كغم)، وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم) في فئة الناشئين، ووليد قطامش (وزن تحت 76 كغم)، وهاني رشيد (وزن تحت 55 كغم)، وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم) ، وعبد الرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم) في فئة الشباب، وسيقوم اتحاد اللعبة باختيار اللاعبين المشاركين في البطولة حسب ما يراه مناسبا.
وبعد النجاح المميز للكراتيه في بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاما التي أقيمت منافساتها في الفلبين مؤخرا، وتحقيق الأردن المركز الرابع في الترتيب العام والأول عربيا برصيد 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، يتطلع اتحاد اللعبة لتوفير معسكرت تدريبية للمنتخبات الوطنية، مع الدول المتقدمة في اللعبة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ومن أهمها البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، كما يتم العمل على إعداد جيل من الواعدين لرفد المنتخب الوطني الأول بعناصر جديدة، ويجري العمل حاليا على وضع خطة إستراتيجية من أجل تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في دكار العام 2026.
وقال الناطق الإعلامي باتحاد الكراتيه د. أياد الملاح في تصريحات لـ"الغد": "نتطلع للحفاظ على تقدم وتألق المنتخب الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وسندرس إمكانية إقامة معسكرات تدريبية قبل انطلاق بطولة الشباب، وذلك للحفاظ على مستويات اللاعبين الفنية، ولمواكبة التطور مع الدول المتقدمة في الكراتيه، ودون أدنى شك أصبحت الكراتيه الأردنية منافسا قويا، وفي بطولة آسيا حققت المركز الأول على المستوى العربي، وهو ما يؤكد أن الأجيال الواعدة سيكون لها شأن كبير، كالمنتخب الوطني الأول الذي حقق إنجازات مميزة في مختلف البطولات".
وأضاف: "تعتمد الكراتيه بالدرجة الأولى على بناء قاعدة قوية من اللاعبين الناشئين، ليتم ضمهم لصفوف المنتخب الأول، وتأهلهم للمشاركة في بطولات عالمية وآسيوية وعربية، ونسعى لتأهل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد الشباب، وكل ذلك يعتمد على التخطيط الجيد، وعلى وضع خطة إستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة محمد فتيان".

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