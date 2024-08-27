الملكية تستأنف رحلاتها الجوية إلى بيروت غدا

الملكية تستأنف رحلاتها الجوية إلى بيروت غدا
التاريخ
8/27/2024 12:04:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن استئناف رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتباراً من صباح غد الثلاثاء.
وكانت الشركة أعلنت أمس عن تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت نتيجة الوضع الراهن.
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