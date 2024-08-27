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الملكية تستأنف رحلاتها الجوية إلى بيروت غدا

8/27/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن استئناف رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتباراً من صباح غد الثلاثاء.


وكانت الشركة أعلنت أمس عن تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت نتيجة الوضع الراهن.

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