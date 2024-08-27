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مجمع الملك حسين للأعمال.. توسعة استثمارية واستقطاب لفرص العمل

8/27/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - منذ تأسيسه في العام 2010 اجتذب مجمع الملك حسين للأعمال 295 شركة ناشئة و65 محلية و14 إقليمية و19 عالمية، بحيث توظف مجتمعة 7 آلاف شخص.
أمس، زار جلالة الملك عبد الله الثاني المجمع، واطلع على خطة تطوير المرحلة الثانية من المشروع، الذي سيسهم بتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وخلال زيارة جلالته للمجمع بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استمع جلالة الملك إلى عرض مفصل حول الإستراتيجية التي يهدف المجمع من خلالها إلى تحسين بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى دعم الشركات الريادية وتأهيل الشباب الأردني.
تكشف بيانات إدارة المجمع، أن قيمة الاستثمارات في المرحلة الأولى بلغت 210 ملايين دينار، بمعدل إشغال وصل لـ99 % من البنية التحتية، بحيث تمتد على قطعة أرض بمساحة 200 دونم، تحتوي على 36 منشأة. ومع تزايد الإقبال من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، بدأ المجمع بتنفيذ توسعة جديدة تشمل مساحات استثمارية متخصصة للقطاعات الصحية والفندقية، ومن بين المشاريع الجديدة: جامعة الحسين التقنية التي تقدم برامج دبلومات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
وتتضمن استراتيجية التوسعة للمجمع، التوسع في العلامة التجارية، عبر البناء على نجاحه الحالي وتطوير محيطه، للاستفادة من وجود شركات عالمية معروفة، كما يستهدف إنشاء مراكز متخصصة بالرعاية الصحية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة، مع تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التوسعة من القرب من مدينة الحسين الطبية، ما يسهم بجذب أعداد أكبر من "السياح الطبيين" للأردن، مع ضمان تقديم رعاية صحية تنافسية. وتشمل خطط التوسعة أيضًا مساحات مكتبية، ومحلات للبيع بالتجزئة، ومشاريع سكنية، بالإضافة لقطع أراضٍ للمستثمرين الراغبين بإنشاء مستشفيات وعيادات.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية للتوسعة، إنشاء فندق فئة 4 و5 نجوم لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية المرتبطة بالمراكز الصحية، وسيجري تحويل مبنى إداري قائم لفندق بالتعاون مع علامة فندقية عالمية.
وستشمل التوسعة إنشاء مساحات من المكاتب ومحلات البيع بالتجزئة والعناصر السكنية، كما ستوفر قطع أراض للمستثمرين الراغبين بإنشاء مستشفيات ومراكز الطبية وعيادات، وقطع أراض متعددة الاستخدام، ومساحات عامة للخدمات اللوجستية، وسيجري دعم المساحات الاستثمارية بانشاء مواقف سيارات لتسهيل الوصول للأماكن في المجمعات الطبية.-(بترا)

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