مجمع الملك حسين للأعمال.. توسعة استثمارية واستقطاب لفرص العمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - منذ تأسيسه في العام 2010 اجتذب مجمع الملك حسين للأعمال 295 شركة ناشئة و65 محلية و14 إقليمية و19 عالمية، بحيث توظف مجتمعة 7 آلاف شخص.
أمس، زار جلالة الملك عبد الله الثاني المجمع، واطلع على خطة تطوير المرحلة الثانية من المشروع، الذي سيسهم بتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وخلال زيارة جلالته للمجمع بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استمع جلالة الملك إلى عرض مفصل حول الإستراتيجية التي يهدف المجمع من خلالها إلى تحسين بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى دعم الشركات الريادية وتأهيل الشباب الأردني.
تكشف بيانات إدارة المجمع، أن قيمة الاستثمارات في المرحلة الأولى بلغت 210 ملايين دينار، بمعدل إشغال وصل لـ99 % من البنية التحتية، بحيث تمتد على قطعة أرض بمساحة 200 دونم، تحتوي على 36 منشأة. ومع تزايد الإقبال من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، بدأ المجمع بتنفيذ توسعة جديدة تشمل مساحات استثمارية متخصصة للقطاعات الصحية والفندقية، ومن بين المشاريع الجديدة: جامعة الحسين التقنية التي تقدم برامج دبلومات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
وتتضمن استراتيجية التوسعة للمجمع، التوسع في العلامة التجارية، عبر البناء على نجاحه الحالي وتطوير محيطه، للاستفادة من وجود شركات عالمية معروفة، كما يستهدف إنشاء مراكز متخصصة بالرعاية الصحية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة، مع تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التوسعة من القرب من مدينة الحسين الطبية، ما يسهم بجذب أعداد أكبر من "السياح الطبيين" للأردن، مع ضمان تقديم رعاية صحية تنافسية. وتشمل خطط التوسعة أيضًا مساحات مكتبية، ومحلات للبيع بالتجزئة، ومشاريع سكنية، بالإضافة لقطع أراضٍ للمستثمرين الراغبين بإنشاء مستشفيات وعيادات.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية للتوسعة، إنشاء فندق فئة 4 و5 نجوم لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية المرتبطة بالمراكز الصحية، وسيجري تحويل مبنى إداري قائم لفندق بالتعاون مع علامة فندقية عالمية.
وستشمل التوسعة إنشاء مساحات من المكاتب ومحلات البيع بالتجزئة والعناصر السكنية، كما ستوفر قطع أراض للمستثمرين الراغبين بإنشاء مستشفيات ومراكز الطبية وعيادات، وقطع أراض متعددة الاستخدام، ومساحات عامة للخدمات اللوجستية، وسيجري دعم المساحات الاستثمارية بانشاء مواقف سيارات لتسهيل الوصول للأماكن في المجمعات الطبية.-(بترا)
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