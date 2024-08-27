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تكرار التعديل على قانون الضمان.. ارتباك تشريعي أم مواكبة لأنماط العمل الجديدة؟

8/27/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - انتقد خبراء في قطاع العمل والحماية الاجتماعية، "مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024"، معتبرين بأن هذه الخطوة، تعكس عدم استقرار تشريعي، بخاصة وأنه لم يمر سوى عام على آخر التعديلات التي جرت على القانون، ملمحين الى عدم نضوج المراجعات الخاصة بأي تعديل في هذه الفترة، وبأنها تنبئ عن ارتباك تشريعي عام.
وأبدوا تساؤلهم في أحاديث لـ"الغد"، حول توقيت اقرار تلك التعديلات، بخاصة أنها لا تحمل صفة الاستعجال، الى جانب ان مجلس الأمة غير منعقد.
على الجانب الآخر، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن التعديلات على قانونها والتي أقرتها الحكومة، جاءت لغايات التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول أنماط العمل كافة، ومواكبة التغييرات في أنماط العمل الجديدة، بهدف ضمان توسيع مظلة الشمول بأحكام القانون، والحفاظ على حقوق العمال بما يتوافق مع قانون العمل.
المديرة التنفيذية لمؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لندا كلش، علقت على "معدل الضّمان 2024" بالقول إن "التعديلات على القانون، برغم أهمية جزء منها، إلا انها لا تحمل صفة الاستعجال"، مؤكدة "اهمية دراستها بشمولية وتكاملية لأهميتها"، فـ"ما صدر من تعديلات مؤخرا شمل الأنظمة التأمينية كافة، وستكون هذه الأنظمة بحاجة لتعديلات جديدة أيضا عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي بدلاً من التعديلات المتقطعة والمجزأة، يجب أن تكون هناك خطة شاملة لتحسين الضمان، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت كلش، أن ذلك "يجب أن يشمل إشراك جميع الأطراف المعنية والخبراء في صياغة التعديلات، لتتحقق الاستدامة والفاعلية على المدى البعيد"، لافتة الى أن "التعديلات المطروحة جيدة في جوانب منها، لكنها تثير التساؤل في جوانب أخرى، فبداية؛ من المهم إعادة النظر بعلاقة العمل وعدد الأيام والاشتراك في الضمان، لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، وهذا ضروري لتقديم حمايات اجتماعية أكثر للعاملين عن بعد، أو وفقًا لنظام العمل المرن".
وأشارت كمثال، إلى أن التعديلات، سمحت للرجل الأرمل، بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل بالحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة، باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وبشأن السماح لغير الأردنيين، بما في ذلك أبناء الأردنيات، الانتساب اختياريا للضمان وفق أحكام القانون، بشرط أن يكون المنتسب مقيما في المملكة، وألا تقل اشتراكاته عن 120 عن طريق عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام القانون، وهذا التعديل غير واضح للآن، بخاصة وأن العمال المهاجرين ممن يعملون لدى صاحب عمل، هم من يتوجب إشراكهم بالضمان.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، يرى ان إقرار مجلس الوزراء لـ"معدل الضمان"، يكشف عن "أن التعديلات المتكررة على القانون، تحمل عدم استقرار في التشريع بالبلاد، فالاستقرار التشريعي مهم جدا، ويعني ألا نفتح في كل مرة يفكر فيها الرئيس أو الوزير أو المدير أو غيرهم باجراء تعديل ما".
وأشار الصبيحي، إلى أنه "حتى لو كانت التعديلات تصب في الصالح العام والمواطن، فالاستقرار التشريعي مطلوب للقوانين وان يستمر لبضعة اعوام، وليس من الحصافة الدخول في دوّامة تعديل القوانين والأنظمة كل عام، أو كل بضعة أشهر، بخاصة وأن القوانين الحيوية التي تهم الاستثمار والمستثمرين كقوانين العمل والضمان والضريبة والبيئة الاستثمارية، تحتاج للاستقرار النسبي، وأن نرى جدواها بعد تطبيقها".
ورأى الصبيحي، أنه برغم جودة معظم التعديلات على القانون، الا أنها جاءت في غير ميعادها، إذ لم يمض سوى عام واحد على التعديل الذي جرى العام الماضي، وجزء منه تعديل مثير للجدل، ويتفق مع كلش بان التعديلات لا تحمل ولا بأي حال صفة الاستعجال، ويمكن أن تنتظر لعام مقبل على الأقل.
وقال "صدرت مؤخراً تعديلات على الأنظمة التأمينية كافة، وستكون هذه الأنظمة بحاجة لتعديلات جديدة عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي سنبقى نعيش في دوامة التعديلات"، لافتا إلى أن مجلس الأمة غير منعقد حالياً، ونحن على أبواب انتخاب مجلس نواب جديد، وليس مستساغاً إقحام مجلس جديد بقوانين معدّلة، حول تعقيدات قانوني العمل والضمان في أوائل جلسات البرلمان.
وتطرق إلى أن مؤسسة الضمان، بانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي يفترض بأن تكون صدرت أو ستصدر خلال شهر من الآن، وهي التي ستعطي مؤشرات مهمة للوضع المالي والتأميني للمؤسسة، وكان من الأنسب انتظار صدور نتائجها، قبل تقديم أي مشروع معدل للقانون، حتى لا تُضطر المؤسسة إلى تقديم مشروع لاحق بعد بضعة أشهر.
كما انتقد الصبيحي عدم إطلاق حوار اجتماعي موسع قبل اقرار أي تعديلات، لافتا إلى أن "معدل الضمان"، قدم بتعديلات مجتزأة وطفيفة، ما يفقد الناس ثقتهم بالمؤسسة الرسمية، ويضعِف قناعتهم بحصافة التشريع وأهميته.
وقال الصبيحي، سبق وأن بينت بأن قانون الضمان برمّته من المادة (1) إلى المادة (110) وبملحقاته، يحتاج لمراجعة شاملة متأنيّة، قد تستغرق عامين - على الأقل - لإنضاجها، وللخروج بقانون متميز وتوافقي، يخدم الأطراف كافة، ويحقق مصالح الأجيال.
مؤسسة الضمان، أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل 16 يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية، أو آليات احتسابها، اذ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي يتوقع إنجازها في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، للوقوف على المركز المالي للمؤسسة.
وبينت المؤسسة أن مشروع تعديل القانون، يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، عبر السماح لغير الأردنيين؛ بما في ذلك أبناء الأردنيات، بالانتساب اختياريا للضمان، وفق أحكام قانون الضماني، شرط أن يكون المنتسب مقيما في المملكة وألا تقل اشتراكاته عن 120 اشتراكاً عن طريق عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات، شملت إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، ليصبح تكافلياً، وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئ الصندوق لأجله، وهو تقديم دعم مالي للمتعطل عن العمل خلال فترة تعطله.

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