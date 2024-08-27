تكرار التعديل على قانون الضمان.. ارتباك تشريعي أم مواكبة لأنماط العمل الجديدة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان - انتقد خبراء في قطاع العمل والحماية الاجتماعية، "مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024"، معتبرين بأن هذه الخطوة، تعكس عدم استقرار تشريعي، بخاصة وأنه لم يمر سوى عام على آخر التعديلات التي جرت على القانون، ملمحين الى عدم نضوج المراجعات الخاصة بأي تعديل في هذه الفترة، وبأنها تنبئ عن ارتباك تشريعي عام.
وأبدوا تساؤلهم في أحاديث لـ"الغد"، حول توقيت اقرار تلك التعديلات، بخاصة أنها لا تحمل صفة الاستعجال، الى جانب ان مجلس الأمة غير منعقد.
على الجانب الآخر، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن التعديلات على قانونها والتي أقرتها الحكومة، جاءت لغايات التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول أنماط العمل كافة، ومواكبة التغييرات في أنماط العمل الجديدة، بهدف ضمان توسيع مظلة الشمول بأحكام القانون، والحفاظ على حقوق العمال بما يتوافق مع قانون العمل.
المديرة التنفيذية لمؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لندا كلش، علقت على "معدل الضّمان 2024" بالقول إن "التعديلات على القانون، برغم أهمية جزء منها، إلا انها لا تحمل صفة الاستعجال"، مؤكدة "اهمية دراستها بشمولية وتكاملية لأهميتها"، فـ"ما صدر من تعديلات مؤخرا شمل الأنظمة التأمينية كافة، وستكون هذه الأنظمة بحاجة لتعديلات جديدة أيضا عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي بدلاً من التعديلات المتقطعة والمجزأة، يجب أن تكون هناك خطة شاملة لتحسين الضمان، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت كلش، أن ذلك "يجب أن يشمل إشراك جميع الأطراف المعنية والخبراء في صياغة التعديلات، لتتحقق الاستدامة والفاعلية على المدى البعيد"، لافتة الى أن "التعديلات المطروحة جيدة في جوانب منها، لكنها تثير التساؤل في جوانب أخرى، فبداية؛ من المهم إعادة النظر بعلاقة العمل وعدد الأيام والاشتراك في الضمان، لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، وهذا ضروري لتقديم حمايات اجتماعية أكثر للعاملين عن بعد، أو وفقًا لنظام العمل المرن".
وأشارت كمثال، إلى أن التعديلات، سمحت للرجل الأرمل، بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل بالحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة، باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وبشأن السماح لغير الأردنيين، بما في ذلك أبناء الأردنيات، الانتساب اختياريا للضمان وفق أحكام القانون، بشرط أن يكون المنتسب مقيما في المملكة، وألا تقل اشتراكاته عن 120 عن طريق عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام القانون، وهذا التعديل غير واضح للآن، بخاصة وأن العمال المهاجرين ممن يعملون لدى صاحب عمل، هم من يتوجب إشراكهم بالضمان.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، يرى ان إقرار مجلس الوزراء لـ"معدل الضمان"، يكشف عن "أن التعديلات المتكررة على القانون، تحمل عدم استقرار في التشريع بالبلاد، فالاستقرار التشريعي مهم جدا، ويعني ألا نفتح في كل مرة يفكر فيها الرئيس أو الوزير أو المدير أو غيرهم باجراء تعديل ما".
وأشار الصبيحي، إلى أنه "حتى لو كانت التعديلات تصب في الصالح العام والمواطن، فالاستقرار التشريعي مطلوب للقوانين وان يستمر لبضعة اعوام، وليس من الحصافة الدخول في دوّامة تعديل القوانين والأنظمة كل عام، أو كل بضعة أشهر، بخاصة وأن القوانين الحيوية التي تهم الاستثمار والمستثمرين كقوانين العمل والضمان والضريبة والبيئة الاستثمارية، تحتاج للاستقرار النسبي، وأن نرى جدواها بعد تطبيقها".
ورأى الصبيحي، أنه برغم جودة معظم التعديلات على القانون، الا أنها جاءت في غير ميعادها، إذ لم يمض سوى عام واحد على التعديل الذي جرى العام الماضي، وجزء منه تعديل مثير للجدل، ويتفق مع كلش بان التعديلات لا تحمل ولا بأي حال صفة الاستعجال، ويمكن أن تنتظر لعام مقبل على الأقل.
وقال "صدرت مؤخراً تعديلات على الأنظمة التأمينية كافة، وستكون هذه الأنظمة بحاجة لتعديلات جديدة عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي سنبقى نعيش في دوامة التعديلات"، لافتا إلى أن مجلس الأمة غير منعقد حالياً، ونحن على أبواب انتخاب مجلس نواب جديد، وليس مستساغاً إقحام مجلس جديد بقوانين معدّلة، حول تعقيدات قانوني العمل والضمان في أوائل جلسات البرلمان.
وتطرق إلى أن مؤسسة الضمان، بانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي يفترض بأن تكون صدرت أو ستصدر خلال شهر من الآن، وهي التي ستعطي مؤشرات مهمة للوضع المالي والتأميني للمؤسسة، وكان من الأنسب انتظار صدور نتائجها، قبل تقديم أي مشروع معدل للقانون، حتى لا تُضطر المؤسسة إلى تقديم مشروع لاحق بعد بضعة أشهر.
كما انتقد الصبيحي عدم إطلاق حوار اجتماعي موسع قبل اقرار أي تعديلات، لافتا إلى أن "معدل الضمان"، قدم بتعديلات مجتزأة وطفيفة، ما يفقد الناس ثقتهم بالمؤسسة الرسمية، ويضعِف قناعتهم بحصافة التشريع وأهميته.
وقال الصبيحي، سبق وأن بينت بأن قانون الضمان برمّته من المادة (1) إلى المادة (110) وبملحقاته، يحتاج لمراجعة شاملة متأنيّة، قد تستغرق عامين - على الأقل - لإنضاجها، وللخروج بقانون متميز وتوافقي، يخدم الأطراف كافة، ويحقق مصالح الأجيال.
مؤسسة الضمان، أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل 16 يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية، أو آليات احتسابها، اذ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي يتوقع إنجازها في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، للوقوف على المركز المالي للمؤسسة.
وبينت المؤسسة أن مشروع تعديل القانون، يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، عبر السماح لغير الأردنيين؛ بما في ذلك أبناء الأردنيات، بالانتساب اختياريا للضمان، وفق أحكام قانون الضماني، شرط أن يكون المنتسب مقيما في المملكة وألا تقل اشتراكاته عن 120 اشتراكاً عن طريق عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات، شملت إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، ليصبح تكافلياً، وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئ الصندوق لأجله، وهو تقديم دعم مالي للمتعطل عن العمل خلال فترة تعطله.
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