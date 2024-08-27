تجاهل أم تعمد.. لماذا لا يوجد أي تأثير للمنظمات الدولية بحماية الصحفيين في غزة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان- منذ اندلاع الحرب العدوانية الصهيونية الأخيرة على الفلسطينيين في قطاع غزة بعد الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ارتفعت خطورة العمل الصحفي في غزة، لتصبح من أكثر الأماكن خطورة في العالم لعمل الصحفيين، إذ أسفرت الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين على مدى أيام الحرب المستمرة إلى اليوم، عن استشهاد العديد منهم.
وهذه الأعمال الإجرامية، تثير الأسئلة حول العداء الصهيوني المستمر للصحفيين في فلسطين، وما يتعرضون له من مخاطر شديدة خلال عملهم في صناعة موادهم الإخبارية ونقل الصور من مناطق الصراع، وتقديمها عبر وسائط الإعلام المرئي والمكتوب، بينما يخيم الصمت على المنظمات والجهات الدولية المعنية بالإعلام والصحافة من القيام بأي دور لوقف هذه الجرائم.
وحتى الشهر الحالي، فإن حصيلة من استشهد في الحرب العدوانية على القطاع من الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام بغزة لا يقل عن 170 صحفيًا وعاملا إعلاميًا، ما يجعل هذا العدد، مرتفعا جدا، وغير مسبوق في تاريخ الصحافة الحديث خلال هذه المدة الزمنية.
وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي رد على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الغزيين، بتدبيج بيانات إدانة، إلا أن غياب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين في العالم عن اتخاذ إجراءات رادعة ووضع جرائم كيان الاحتلال تحت المساءلة الدولية، بات غير مفهوم، وينطوي على تساؤلات مريرة تكشف عن تجاهل لهذه القضية الدامية أو عن تعمد في الصمت عليها.
محللون وصحفيون، بينوا أن ما يجري في القطاع، جريمة إبادة تتعدى استهداف مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وصولا إلى محاولة تكميم أفواه الصحفيين بالرصاص والقنابل، وتدمير كاميراتهم لمنعهم من نقل الحقائق.
واقترحوا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، تشكيل تحالف يقر بأن يكون هناك يوم للصحفي الفلسطيني سنويا، يستعيد فيه العالم ذاكرة الدم والدمار التي ارتكبها الكيان بحق الصحفيين الفلسطينيين على مدى تاريخ احتلاله للأرض الفلسطينية، وأن يجري الدفع باتجاه حظر مشاركة أي صحفيين من الكيان المحتل في أي محفل دولي.
نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، قال إن المنظمات الدولية، سواء تلك المعنية بحرية الإعلام أو بحقوق الإنسان، فشلت بحماية الصحفيين في الأراضي المحتلة، مثلما فشل المجتمع الدولي كله في توفير الحماية للصحفيين في غزه والضفة الغربية.
وأضاف المومني، إن "هذا أمر مدان ومستنكر، ذلك أن هؤلاء الصحفيين يقومون بواجبهم المهني في تغطية العدوان الهمجي البربري على الأهل في غزة".
وأضاف "إن حماية الصحفيين وحمايتهم في بؤر النزاع وأثناء الحروب، أمر كفلته الشرائع والمواثيق الدولية، غير أن إدانة استهدافهم ترتبط بالمكان الذي تجري فيه الأحداث، وأمر غزة وما يحصل من استهداف متعمّد ومقصود للصحفيين فيها، وقتل العشرات منهم حتى لا يكشفون حقيقة ما يحدث من إبادة جماعية وجرائم حرب، لا يعني تلك المنظمات".
وقال المومني "أعتقد بأن المطلوب، هو محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه عامة، واستهداف الصحفيين خاصة، وألا يفلت من العقاب، حتى لا تفقد تلك المنظمات مصداقيتها إن بقي عندها مصداقية أصلا، وأن تبتعد عن الانتقائية والتبعية السياسية في التعامل مع الأزمات وتغطيتها".
وقال المحلل السياسي من رام الله جهاد حرب، إن "استمرار استهداف الكيان الصهيوني للصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وخصوصا في غزة على مدار الأشهر الـ10 الأخيرة، أثبت فشل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمختصة بحماية الصحفيين، عن الدفاع وحماية الصحفيين الفلسطينيين".
ولفت حرب، إلى أن المؤسسات الدولية لم تولِ الاهتمام الكافي لمحاسبة الكيان وحكومته على الجرائم المتعلقة بالاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين كسياسة حكومية معتمدة ومتعمّدة، هدفها منع الوصول إلى الحقيقة، وتعرية جرائم الكيان المحتل.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات والمنظمات الدولية، لم تضغط على نقابة صحفيي الكيان؛ العضو في الاتحاد الدولي للصحفيين لإدانة جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، مشددا على أن استمرار عدم معاقبة مؤسسات الكيان الإعلامية، ومنحها القدرة على الإفلات من العقاب، يشجعها على مزيد من الإجراءات الإجرامية التي تنفذها ضد وسائل الإعلام الفلسطيني والأجنبي العامل في فلسطين، واستهداف قتل وجرح الصحفيين الفلسطينيين العاملين في القطاع.
إلى ذلك، قال مسؤول الشؤون الخارجية في صحيفة "المصري اليوم" القاهرية خالد الشامي، إن "المنظمات الدولية فشلت بحماية الصحفيين في القطاع الذي يشهد حربا صهيونية إجرامية، فقد كشفت تلك الحرب عن هشاشة هذه المنظمات التي تكتفي ببيانات الشجب والإدانة مثلها مثل الأمم المتحدة، تجاه احتلال يتعمّد اغتيال الصحفيين وما ينقلونه من حقائق.
وشدد الشامي، على أن الاتحاد الدولي للصحفيين، ربما قصر عمله حاليا على مخاطبة الجهات الدولية للتحرك والاحتجاج على ممارسات الكيان، وتوثيق الجرائم بحق صحفيي القطاع بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.
واقترح أن يكون هناك يوم سنوي لتخليد ذكرى شهداء الصحافة الفلسطينية، وتنفيذ برامج ووقفات احتجاجية تشارك فيها نقابات الصحفيين العرب والأجانب، المتضامنة مع القضية الفلسطينية.
وقال الشامي "ليكن يوما مغايرا لليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار (مايو)، وليختر الصحفيون الفلسطينيون أنفسهم هذا اليوم، واقترح أن يكون 11 أيار (مايو) ذكرى اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة أو 7 تشرين الأول (أكتوبر) ذكرى انطلاقة حرب التجريف والإبادة".
وتوقع الشامي، أن تكون الرسائل والأبحاث العلمية مسار اهتمام، يخص بطولات وبسالة الصحافة الفلسطينية، وهي الأعلى جرأة في التاريخ، كما اقترح تخليد بطولات الصحفيين الفلسطينيين في مؤلفات تُنشر باللغات المختلفة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي لفضح جرائم الكيان الصهيوني، موضحا أنه من الممكن بعد انتهاء الحرب، أن تكون هناك أعمال سينمائية، وإن كان الواقع الصهيوني المجرم تخطّى مشاهد هوليوود الخيالية.
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