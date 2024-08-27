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تجاهل أم تعمد.. لماذا لا يوجد أي تأثير للمنظمات الدولية بحماية الصحفيين في غزة؟

8/27/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- منذ اندلاع الحرب العدوانية الصهيونية الأخيرة على الفلسطينيين في قطاع غزة بعد الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ارتفعت خطورة العمل الصحفي في غزة، لتصبح من أكثر الأماكن خطورة في العالم لعمل الصحفيين، إذ أسفرت الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين على مدى أيام الحرب المستمرة إلى اليوم، عن استشهاد العديد منهم.
وهذه الأعمال الإجرامية، تثير الأسئلة حول العداء الصهيوني المستمر للصحفيين في فلسطين، وما يتعرضون له من مخاطر شديدة خلال عملهم في صناعة موادهم الإخبارية ونقل الصور من مناطق الصراع، وتقديمها عبر وسائط الإعلام المرئي والمكتوب، بينما يخيم الصمت على المنظمات والجهات الدولية المعنية بالإعلام والصحافة من القيام بأي دور لوقف هذه الجرائم.
وحتى الشهر الحالي، فإن حصيلة من استشهد في الحرب العدوانية على القطاع من الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام بغزة لا يقل عن 170 صحفيًا وعاملا إعلاميًا، ما يجعل هذا العدد، مرتفعا جدا، وغير مسبوق في تاريخ الصحافة الحديث خلال هذه المدة الزمنية.
وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي رد على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الغزيين، بتدبيج بيانات إدانة، إلا أن غياب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين في العالم عن اتخاذ إجراءات رادعة ووضع جرائم كيان الاحتلال تحت المساءلة الدولية، بات غير مفهوم، وينطوي على تساؤلات مريرة تكشف عن تجاهل لهذه القضية الدامية أو عن تعمد في الصمت عليها.
محللون وصحفيون، بينوا أن ما يجري في القطاع، جريمة إبادة تتعدى استهداف مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وصولا إلى محاولة تكميم أفواه الصحفيين بالرصاص والقنابل، وتدمير كاميراتهم لمنعهم من نقل الحقائق.
واقترحوا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، تشكيل تحالف يقر بأن يكون هناك يوم للصحفي الفلسطيني سنويا، يستعيد فيه العالم ذاكرة الدم والدمار التي ارتكبها الكيان بحق الصحفيين الفلسطينيين على مدى تاريخ احتلاله للأرض الفلسطينية، وأن يجري الدفع باتجاه حظر مشاركة أي صحفيين من الكيان المحتل في أي محفل دولي.
نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، قال إن المنظمات الدولية، سواء تلك المعنية بحرية الإعلام أو بحقوق الإنسان، فشلت بحماية الصحفيين في الأراضي المحتلة، مثلما فشل المجتمع الدولي كله في توفير الحماية للصحفيين في غزه والضفة الغربية.
وأضاف المومني، إن "هذا أمر مدان ومستنكر، ذلك أن هؤلاء الصحفيين يقومون بواجبهم المهني في تغطية العدوان الهمجي البربري على الأهل في غزة".
وأضاف "إن حماية الصحفيين وحمايتهم في بؤر النزاع وأثناء الحروب، أمر كفلته الشرائع والمواثيق الدولية، غير أن إدانة استهدافهم ترتبط بالمكان الذي تجري فيه الأحداث، وأمر غزة وما يحصل من استهداف متعمّد ومقصود للصحفيين فيها، وقتل العشرات منهم حتى لا يكشفون حقيقة ما يحدث من إبادة جماعية وجرائم حرب، لا يعني تلك المنظمات".
وقال المومني "أعتقد بأن المطلوب، هو محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه عامة، واستهداف الصحفيين خاصة، وألا يفلت من العقاب، حتى لا تفقد تلك المنظمات مصداقيتها إن بقي عندها مصداقية أصلا، وأن تبتعد عن الانتقائية والتبعية السياسية في التعامل مع الأزمات وتغطيتها".
وقال المحلل السياسي من رام الله جهاد حرب، إن "استمرار استهداف الكيان الصهيوني للصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وخصوصا في غزة على مدار الأشهر الـ10 الأخيرة، أثبت فشل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمختصة بحماية الصحفيين، عن الدفاع وحماية الصحفيين الفلسطينيين".
ولفت حرب، إلى أن المؤسسات الدولية لم تولِ الاهتمام الكافي لمحاسبة الكيان وحكومته على الجرائم المتعلقة بالاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين كسياسة حكومية معتمدة ومتعمّدة، هدفها منع الوصول إلى الحقيقة، وتعرية جرائم الكيان المحتل.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات والمنظمات الدولية، لم تضغط على نقابة صحفيي الكيان؛ العضو في الاتحاد الدولي للصحفيين لإدانة جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، مشددا على أن استمرار عدم معاقبة مؤسسات الكيان الإعلامية، ومنحها القدرة على الإفلات من العقاب، يشجعها على مزيد من الإجراءات الإجرامية التي تنفذها ضد وسائل الإعلام الفلسطيني والأجنبي العامل في فلسطين، واستهداف قتل وجرح الصحفيين الفلسطينيين العاملين في القطاع.
إلى ذلك، قال مسؤول الشؤون الخارجية في صحيفة "المصري اليوم" القاهرية خالد الشامي، إن "المنظمات الدولية فشلت بحماية الصحفيين في القطاع الذي يشهد حربا صهيونية إجرامية، فقد كشفت تلك الحرب عن هشاشة هذه المنظمات التي تكتفي ببيانات الشجب والإدانة مثلها مثل الأمم المتحدة، تجاه احتلال يتعمّد اغتيال الصحفيين وما ينقلونه من حقائق.
وشدد الشامي، على أن الاتحاد الدولي للصحفيين، ربما قصر عمله حاليا على مخاطبة الجهات الدولية للتحرك والاحتجاج على ممارسات الكيان، وتوثيق الجرائم بحق صحفيي القطاع بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.
واقترح أن يكون هناك يوم سنوي لتخليد ذكرى شهداء الصحافة الفلسطينية، وتنفيذ برامج ووقفات احتجاجية تشارك فيها نقابات الصحفيين العرب والأجانب، المتضامنة مع القضية الفلسطينية.
وقال الشامي "ليكن يوما مغايرا لليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار (مايو)، وليختر الصحفيون الفلسطينيون أنفسهم هذا اليوم، واقترح أن يكون 11 أيار (مايو) ذكرى اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة أو 7 تشرين الأول (أكتوبر) ذكرى انطلاقة حرب التجريف والإبادة".
وتوقع الشامي، أن تكون الرسائل والأبحاث العلمية مسار اهتمام، يخص بطولات وبسالة الصحافة الفلسطينية، وهي الأعلى جرأة في التاريخ، كما اقترح تخليد بطولات الصحفيين الفلسطينيين في مؤلفات تُنشر باللغات المختلفة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي لفضح جرائم الكيان الصهيوني، موضحا أنه من الممكن بعد انتهاء الحرب، أن تكون هناك أعمال سينمائية، وإن كان الواقع الصهيوني المجرم تخطّى مشاهد هوليوود الخيالية.

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