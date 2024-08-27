Tuesday, 27 August 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ابتكار المياه.. مشروع يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

8/27/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- عزّز إطلاق وزارة المياه والري – إدارة الطلب على المياه بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وشركة "إمباكت"، لمشروع ابتكار المياه (H2JO) لقطاع تقنيات الحفاظ على المياه في الأردن، "الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا البرنامج عبر توفير فرص استثمارية للمستثمرين في القطاع الخاص"، وفق الوزارة.
وفيما يهدف إطلاق "المسرع" لمشروع ابتكار المياه (H2JO) لإحداث نقلة نوعية في قطاع تقنيات الحفاظ على المياه في الأردن لمساعدة الشركات الناشئة في مجال المياه على تطوير وتسويق التقنيات التي تحقق وفورات كبيرة في المياه في مختلف القطاعات، أكد الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، في تصريحات لـ"الغد"، أن تلك الجهود تندرج ضمن أهداف الوزارة؛ نحو "إيجاد فرص استثمارية في قطاع المياه عبر رفع جاهزية الاستثمار للشركات العاملة في مجال المياه ثم ربطها مع المستثمرين المستهدفين".
وقال المحاميد إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا البرنامج، تندرج عبر توفير فرص استثمارية للمستثمرين في القطاع الخاص على الاستثمار في الشركات العاملة في مجال تقنيات توفير المياه "وذلك عبر رفع جاهزية الاستثمار لهذه الشركات.
وأضاف المحاميد أن ذلك يصبّ في هدف "تسهيل مهمة المستثمرين مما يصب في الجهود الرسمية الحكومية في نشر تبني وسائل وتقنيات توفير المياه في السوق الأردني وتوفير فرص عمل في هذا المجال".
وبينت الوزارة أن إطلاق "المسرع" لمشروع ابتكار المياه، يستهدف لإحداث نقلة نوعية في قطاع تقنيات الحفاظ على المياه في الأردن لمساعدة الشركات الناشئة في مجال المياه على تطوير وتسويق التقنيات التي تحقق وفورات كبيرة في المياه في مختلف القطاعات، اضافة لتعزيز جاهزية الاستثمار والتمويل للشركات المشاركة، وخلق فرص العمل للشباب والنساء.
وبحسب الوزارة، فإن المسرّع سيوفر دعما شاملا لقطاع المياه بما في ذلك الاستشارات والتدريب وفرص التواصل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على توسيع نطاق ابتكاراتها، وزيادة مبيعاتهم، ودعم المصنعين المحليين.
وسيتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل؛ والأولى هي إخضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المختارة لعملية دمج وتقييم شامل للاحتياجات من أجل تخصيص الدعم وبناء القدرات.
وتتمثل المرحلة الثانية بتوفير المساعدة الفنية والاستشارات المخصصة والتدريب والإرشاد بناء على التقييم الأولي، ثم أخيرا؛ التواصل والترويج، مما يمنح المشاركين الفرصة لعرض ابتكاراتهم للمستثمرين والشركاء المحتملين.
ووفق تصريحات سابقة لمدير مشروع المحافظة على المياه فرانك أوبراين، فإن إطلاق مسرع ابتكار المياه (إتش تو جو)، يعد نقلة نوعية في جهود رفع كفاءة استخدام المياه في الأردن، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لإيجاد حلول مؤثرة تعالج تحديات المياه الملحة.
أما الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إمباكت مينا فرحان الكلالدة، فقال سابقا، إن تنفيذ "المسرع"، يعتبر فرصة فريدة للمساهمة في جهود استدامة المياه في الأردن، عبر تقديم الدعم والخبرة اللازمين لضمان قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تطوير ونشر حلولها المبتكرة بشكل فعال، وانعكاس هذه الابتكارات في الحفاظ على المياه.
وفيما أكد تقرير "حالة البلاد للعام 2023"، والصادر مطلع العام الحالي، بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة للعام 2023"، أهمية دمج استثمار التكنولوجيا الحديثة في رفع كفـاءة اسـتخدام الميـاه فـي الـري لتوفيـر الميـاه العذبـة للاســتخدام فــي أغــراض أخــرى، دعا خبراء في القطاع المائي، في وقت سابق، إلى ضرورة استثمار الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية في تحديد مواقع "خسارة" المياه، توازيا وأهمية المضي بآليات تكنولوجية حديثة تضمن أنظمة إدارة التوزيع الذكي للمياه خلال عمليات تحلية المياه المستقبلية.
وذلك إلى جانب أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات تنقية المياه العادمة لأغراض إعادة استخدامها.
وتقود الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي اليوم الاتجاهات الرئيسية في رفع كفاءة المياه، في وقت تسعى فيه الخطط الحكومية لتحقيق الأمن المائي الثابت والمستدام؛ عبر الاستفادة القصوى من تلك الابتكارات.
وفي ضوء تنامي الدعوات عالميا إزاء ضرورة الاعتراف بقيمة الاستثمار في حلول المياه، أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، أن نطاق وحجم التحديات التي يواجهها القطاع المائي بالمملكة، "يتطلب الاستفادة من الابتكار والتقدم التكنولوجي حيثما كان مجديا".
وفيما اعتبرت الدعوات العالمية أن التقدم التكنولوجي هو المفتاح لمواجهة التحديات العالمية، أشارت استراتيجية "المياه"، لأهمية دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية والفساد، فضلا عن توسيع نطاق العمليات التشغيلية والوصول إلى مجموعة واسعة من المستفيدين.
وفي الإطار ذاته، اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالمياه للأعوام 2022- 2033، مبادرات أكدت ضرورة الاستفادة من الحلول التكنولوجية لبرامج استدامة المياه، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يشمل فرص استثمارية محددة.
وبدورها، تعزز الإجراءات التي نصت عليها استراتيجية القطاع المائي، دور توظيف التكنولوجيا في مختلف مجالات قطاع المياه، وزيادة توظيف التكنولوجيا في تحسين بيانات المياه الجوفية والسطحية.
كما أشارت إلى أن قطاع المياه يتطلب "شراكة قوية مع القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحسين تقديم الخدمات وتطوير التزويد المائي واستخدام المياه المعالجة ورفع الكفاءة في استخدام المياه في كافة القطاعات وخاصة الزراعة".
وتجري وزارة المياه والري إجراءات لرفع الوعي بماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تبني تطبيقاته في قطاع المياه مستقبلا، موضحة أن ذلك من أولويات المبادرات التي تقوم بها الوزارة لغايات "نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظفين وتطويرهم واستخدام الذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات في قطاع المياه، بالإضافة لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.
يشار لأن السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020 والتي أقرتها الحكومة تهدف لتحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها، الصحة والتعليم والمياه والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل.
وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع.

MENAFN27082024000072011014ID1108603809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث