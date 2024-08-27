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بعد استنفاد الحلول العلمية.. هل يصبح الإسلام ملاذا لحماية الأرض؟

8/27/2024 12:04:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- يعدّ تعزيز دور العوامل الثقافية والدينية بتغيير الوعي والسلوك الإنسانيين، وزيادة مستوى المسؤولية تجاه حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، بمنزلة مفاتيح كل عمل بيئي، مع بقية الحلول العلمية والتقنية، والنصوص القانونية، والسياسات في مختلف مستوياتها، ومن أجل تحقيق ذلك، جاءت وثيقة "الميزان: عهد من أجل الأرض"، التي تمثل الصوت الجماعي للمجتمع الإسلامي في القضايا البيئيَّة.
وتدعو المسلمين لتبنِّي موضوع الاستدامة في حياتهم اليومية والعمل معًا من أجل حماية كوكب الأرض، بيت الإنسانية المشترك.
ويعتبر تحقيق ذلك التوازن جوهر حماية البيئة والحفاظ على الأرض، انطلاقاً من الآية الكريمة "وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ".
وتؤكِّد الوثيقة عددًا من المبادئ الداعية للحفاظ على البيئة وتحقيق التَّنمية المستدامة والعدالة البيئية؛ استرشادًا بالتعاليم الإسلامية التي تحث على ضرورة الترابط بين جميع المخلوقات وأهمية الحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة.
ولأن العالم يواجه تحديات جسيمة، أكانت اقتصادية، أم اجتماعية، أم بيئية وسياسية، فإن ذلك دفع بصانعي القرار والسياسيين إلى اتخاذ أساليب مختلفة لحلها أو التعامل معها، خصوصا المشكلات البيئية، ومن بينها تلك القائمة على العلم الذي يؤكد أن سببها هو الإنسان، وفق مدير تحالف "الإيمان من أجل الأرض" التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة د. أياد أبو مغلي.
ومن خلال تسخير العلوم، قام صناع القرار بوضع سياسات معينة وتنفيذها على المستوى الوطني، وبما يتناسب مع وضع كل دولة، لكن لغاية الآن لم نصل إلى حلول كاملة، وفق تأكيدات أبو مغلي.
وقال: "لذلك، كان من المهم التفكير بأصل هذه المشكلات الناجمة عن السلوك الإنساني الذي بات عنصراً مهماً في تنفيذ السياسات العالمية، أو الوطنية المبنية على العلم، ما حدا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى خلق مبادرة عالمية اسمها الإيمان من أجل الأرض".
وأوضح أن "هذه المبادرة تهدف لإعادة تفكير الناس بأخلاقيات التعامل مع البيئة، ومن أهمها الأخلاقيات الدينية التي تنبع من آلاف السنين، ومن الممارسات والعقائد المتجذرة في روح وقلب وعقل الإنسان".
وبناء على ذلك، ومن وجهة نظره، فإنه "من السهل إقناع الأشخاص، من خلال الأديان التي ينتمون إليها، بقضية معينة، أكثر بكثير من استخدام الحجج المبنية على السياسة والعلم".
ولفت إلى أن "المبادرة عملت على استنباط الطرق التي تتعامل بها نحو 15 ديانة عالمية، مثل الإسلامية، والمسيحية، والبوذية، والهندوسية مع البيئة".
وأضاف إن هذا العمل أكد وجود تناسق بين كل الأديان حول المبادئ المتعلقة بالعمل من أجل حماية البيئة، والذي أدى إلى أن يصبح نقاش الزعماء الدينيين للسياسات العالمية نابعاً من منطلق الأخلاق الدينية.
ومنذ العام 2019 شكل برنامج الأمم المتحدة للبيئة فريق عمل يضم ممثلين عن كل المذاهب الإسلامية، والذين أجروا مشاورات مع مئات المؤسسات الدينية الإسلامية في العالم كله، لوضع وثيقة الميزان "عهد من أجل الأرض"، التي تنبثق من مبدأ أساسي في خلق الكون، وهو التوازن أو الميزان.
وتابع أبو مغلي قائلا: "ومنذ البدء بإعداد الوثيقة قمنا بإدماج خمسين مبدأ من المبادئ الإسلامية مثل العدل، والإنصاف التي تحكم السلوك البشري في التعامل مع البيئة، والتي لا تنطبق على المسلمين وحدهم بل على العالم أجمع".
وأكد أن "المبادئ البيئية العالمية كافة والتي تشكل نقاط بحث على الصعيد العالمي، موجودة في الوثيقة، والتي جرت مقارنتها بمبادئ الإسلام".
وبين أن "الفصل الأخير من الوثيقة يتضمن خطة عشرية عالمية لتنفيذ وثيقة الميزان، في وقت يجري العمل مع مؤسسات دولية مثل جامعة أوكسفورد، لوضع مناهج بحثية عن الميزان والبيئة والعلاقة التي تربطهما ببعض".
وأضاف أن "هنالك مليار مسلم يمثلون %25 من عدد سكان العالم، يتمتعون بثقل كبير على كافة الأصعدة، لذلك من الأجدى أن يكون المسلمون قادة في مجالات عديدة، وعلى رأسها كل ما يتعلق بالوضع البيئي".
"ومن الضرورة أن يجري الترويج لمبدأ الميزان بطريقة الهندسة العكسية القائمة على استخدام البراهين والأدلة العملية خلال تنفيذ المشاريع التي تحقق التوازن الذي يعود بالنفع على حياة أفراد المجتمع"، وفق المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه د. مروان الرقاد.
وبين الرقاد أن "لدى الأردن العديد من الإستراتيجيات العملية والتنفيذية المختلفة، لكن ما يميز وثيقة الميزان أن مضامينها تحتوي على كل ما يتعلق بأخلاقيات التعامل مع الأرض".
وبرأيه فإن "تعزيز الثقة مع الأفراد والمجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت هنالك منفعة بيئية مباشرة، أو اقتصادية، أو اجتماعية، من أي نشاط تنفذه الشبكة لصالح هذه الفئات".
وهذا ما دفع بالشبكة "لاتباع نهج جديد قائم على تحقيق التوازن بين أربعة عوامل هي: الماء، والغذاء، والطاقة والبيئة، والنابعة من النصوص القرآنية، أو السنة النبوية، التي تشير إلى أن المسلمين شركاء في ثلاث: الماء والكلأ (الأراضي الرعوية)، والنار (مصدر الطاقة)"، بحسبه.
وأضاف أن هذا المنطلق الأخلاقي، تسعى الشبكة إلى ترجمته على الصعيد العملي، عبر تطبيق قواعد الميزان، وصولاً للتأكيد أن هناك منفعة مشتركة محققة للأفراد، مثل تلك التي تمخض عنها مشروع سما السرحان.
وتعاني منطقة سما السرحان من استنزاف المياه الجوفية، وشح المصادر المائية، مقابل وجود واد مائي في هذه المنطقة لا يتم استغلاله بالشكل الأمثل، بل ويشكل خطراً على القاطنين من أهالي المنطقة.
ومن أجل حل تلك المعضلة "عمدت الشبكة إلى تنفيذ خطة لحصاد مياه الأمطار لإعادة استخدامها في ري مزروعات لا تستهلك كميات مرتفعة من المياه، مع الموازنة بين حقوق الانتفاع من المشروع وفئات المجتمع كافة"، بحسب الرقاد.
وأكد أستاذ الأديان المقارنة في جامعة آل البيت د. عامر الحافي أن "قضيتي حقوق الأرض والبيئة لم تأخذ بعد حقها على مستويات المؤسسات التعليمية الجامعية، أو على تقديم التصورات والمعلومات بشأنها، أم على مستوى النظرة الإسلامية".
واعتبر الحافي أنه "برغم أن هنالك أبحاثا ودراسات تربط بين النظرة الإسلامية والبيئة، لكنها مجزأة، وغير مترابطة بشكل منهجي".
ولفت إلى أن "وثيقة العهد من أجل الأرض"، تقدم رؤية متكاملة وشاملة حول نظرة القرآن الكريم للطبيعة، وأن الميزان أساس صحة العلاقة بين الإنسان والطبيعة، فالميزان يرمز للعدل والحق، والمساواة، والتي جميعها تصف طبيعة العلاقة الصحيحة بين الطرفين.
وتابع: "لذلك، فإن هنالك حاجة لتطوير المناهج التعليمية على مستوى الجامعات، وبشكل أخص في تلك التي تدرس في كليات الشريعة والتربية والعلوم والحقوق لإدماج علم البيئة والدين، ومواضيع حول الأرض ضمن محتواها".
ولفت إلى أن "الحاجة لإيجاد جيل من الشباب قادر على أن يكون القائد في حماية البيئة والأرض باتت ملحة".
وشدد على أن "الجامعات إن كانت تعرف أولوياتها، والقضايا التي يجب على الإنسان العربي المسلم معرفتها لحماية الأرض، فإنها ستخلق جيلا من الشباب واعيا ومؤثرا جدا في اتخاذ القرارات، وفي أي مكان سيتواجد به مستقبلا".
وفي رأيه أن "الحوار بين الأديان، لا بد أن يتطرق إلى موضوع العمل من أجل الأرض، وتوحيد الجهود البشرية لحمايتها والحفاظ عليها، من خلال ما تنص عليه العقائد والديانات".
وهذا ما جاء به "العهد من أجل الأرض الذي يمهد الطريق أمام البشرية بأن تتكاتف وتعمل معاً من أجل قضية واحدة ومهمة لنا وللأجيال القادمة كافة"، بحد قوله.
ومن بين المبادئ التي تستند عليها الوثيقة، على سبيل المثال، الفطرة الطبيعية للإنسان، وبالاستناد إلى الآية الكريمة "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".
فهذه الآية، وفق الوثيقة "تنذر أنه لا ينبغي تغيير فطرتنا الإنسانية، ولفهم ذلك لا بد من تأمل السياق البيئي لفطرتنا، حيث خلق البشر ضمن مجموعة محددة من الأنواع الحية، المتأقلمة بعضها مع بعض، ومع ظروف مناخية سادت منذ العصر الجليدي الأخير".

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