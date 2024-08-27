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إطلاق 20 صاروخا باتجاه الاحتلال على الحدود الشمالية مع لبنان

8/27/2024 12:04:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه الاحتلال على الحدود الشمالية مع لبنان.


في حين أفادت "القناة 14" الاسرائيلية، عن "انفجار طائرتين مسيّرتين في منطقة اييليت هشاحر في الجليل الأعلى".

بدورها، أكدت قناة "الـجـزيـرة" وقوع "هجوم بمسيرات وصواريخ على شمال إسرائيل تزامنا مع زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي ونظيره الأميركي".

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