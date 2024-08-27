إطلاق 20 صاروخا باتجاه الاحتلال على الحدود الشمالية مع لبنان

إطلاق 20 صاروخا باتجاه الاحتلال على الحدود الشمالية مع لبنان
التاريخ
8/27/2024 12:04:10 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه الاحتلال على الحدود الشمالية مع لبنان.
في حين أفادت "القناة 14" الاسرائيلية، عن "انفجار طائرتين مسيّرتين في منطقة اييليت هشاحر في الجليل الأعلى".
بدورها، أكدت قناة "الـجـزيـرة" وقوع "هجوم بمسيرات وصواريخ على شمال إسرائيل تزامنا مع زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي ونظيره الأميركي".
MENAFN27082024000072011014ID1108603806
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.