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هل الساحة متكافئة بين حماس والاحتلال بمحادثات وقف إطلاق النار؟

8/27/2024 12:04:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - يتردد المراقبون في وصف ما يجري من مفاوضات بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" برعاية الوسطاء، الا الانطباعات العامة لمعظم المحللين بأن تلك المفاوضات "عقيمة" ولن تفضي لأي شيء.
المفاوضات بشكل أو بآخر مستمرة عمليا منذ تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي وهو بعد عملية "طوفان الاقصى" وما تلاه من عدوان للاحتلال على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتدمير معظم القطاع.
وكان التوصل إلى اتفاق في أيار (مايو) الماضي قد بدا قريبا عندما قالت الولايات المتحدة إن لديها مسودة اقتراح وافقت عليها جميع الأطراف وأيدها مجلس الأمن الدولي في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي.
وافقت حماس على الاقتراح، مؤكدة أنها تريد خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وعودة الأهالي المشردين إلى منازلهم في شمال القطاع والمشاركة الدولية لإعادة بناء ما تم تدميره، وإطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، لكن المسؤولين الإسرائيليين واصلوا الإدلاء بتصريحات تشير إلى أن الحرب على غزة يجب أن تستمر، وقام الجيش الإسرائيلي بغزو مدينة رفح.
ومع ذلك، أصرت الولايات المتحدة على أن إسرائيل قبلت الاقتراح وأن حجر العثرة في المفاوضات كانت حماس، التي اتُهمت بعرقلة أي تقدم فيها. وبعد أن بدا اتفاق وقف إطلاق النار في متناول اليد، فقد اختفى، وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه بشأن مواصلة القتال حتى "هزيمة حماس بالكامل في غزة"، وهو الهدف الذي اعتبرته الأطراف على الجانبين منذ فترة طويلة بأنه غير واقعي.
وفي النهاية، قدم نتنياهو أيضا مطالب جديدة، تمثلت في بقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا المتاخم لسيناء المصرية، وإقامة نقاط تفتيش "للتدقيق" في الأشخاص الذين يحاولون العودة إلى منازلهم في شمال غزة، وتقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الأسرى الأحياء الذين تعتزم حماس الإفراج عنهم.
وقال مسؤولون في الكيان المحتل إن مطالب نتنياهو ستؤدي إلى تقويض المحادثات، ورفض الوسطاء نقلها إلى حماس. كما رفضت مصر طلب إسرائيل بالسماح لها بالبقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك اتفاقات كامب ديفيد بينهما.
جاء الاقتراح الأميركي بعد المسودات السابقة، إذ تم الالتزام بعملية من 3 مراحل من شأنها إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة مقابل السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل، وتحقيق "هدوء مستدام" يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإعادة إعمار القطاع، وفتح المعابر في نهاية المطاف.
من ناحيته، قال مات دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية في واشنطن، "كان لدينا اقتراح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن أواخر أيار (مايو)، وكان مفصلا إلى حد ما وتم تمريره في مجلس الأمن كقرار بدعم عالمي"، وأضاف "ومع ذلك، فقد شهدنا جولات مختلفة من الشروط الجديدة التي أضافها نتنياهو، والتي على الرغم من قول بايدن إن إسرائيل تدعمها، فإن نتنياهو أوضح تماما أنه لم يفعل ذلك".
وانتقد مفاوضو الاحتلال نتنياهو لتقويضه المحادثات بعد أن نقلت محطة إذاعية محلية تصريحات أدلى بها بشأن عدم مغادرة إسرائيل "تحت أي ظرف من الظروف" محوري فيلادلفيا ونتساريم الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي للفصل بين شمال غزة وجنوبها.
وكان المسؤولون الأميركيون في المنطقة يحاولون حل النقاط الشائكة خلال الأيام الأخيرة عبر "مقترح تجسيري" يقال إنه يتضمن خطط الانسحاب. لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يوضح إذا ما كان الاقتراح يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من غزة، كما ذكرت المقترحات السابقة، لكنه أبقى على تقييمه السابق بشأن من يعطل الأمور.
وقال بلينكن للصحفيين بعد اجتماع مع نتنياهو، استمر ساعتين ونصف الساعة قبل اسبوع، "أكد لي نتنياهو بأن إسرائيل تدعم اقتراح التجسير. والخطوة المهمة التالية هي أن تقول حماس: نعم".
في المقابل، رفضت حماس ادعاءات بلينكن، وأكدت أنها تريد الالتزام بالاتفاق المتفق عليه، مشيرة إلى أن الإسرائيليين تراجعوا عن القضايا التي تضمنها اقتراح بايدن. وقال المتحدث باسم حماس أسامة حمدان، لقناة الجزيرة قبل اسبوع، إن حديث نتنياهو عن الموافقة على اقتراح محدث يشير إلى أن الإدارة الأميركية فشلت في إقناعه بقبول الاتفاق السابق.
وبينما أكد بلينكن علنا أن نتنياهو يوافق على الصفقة، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الأمور تسير بشكل مختلف وراء الكواليس. وقد تركهم دعم إدارة بايدن لنتنياهو رغم عناده في حيرة من أمرهم.
وقال مدير دراسات الشرق الأدنى في جامعة نيويورك محمد بزي"هذا الوضع سريالي، إذ يقول كل من حماس ومسؤولو الأمن في الكيان المحتل إن نتنياهو هو من يعرقل اقتراح بايدن لوقف إطلاق النار، ونرى أيضا أن نتنياهو رفض علنا العناصر الرئيسية لوقف إطلاق النار كما وصف بلينكن الصفقة، لكن في الوقت نفسه يصر كل من بايدن وبلينكن على أن نتنياهو يدعم الاتفاق الحالي وأن حماس هي حجر العثرة".
وخلص إلى أنه "هكذا انتهى بنا الأمر، مع قيام الإدارة الأميركية بتغطية نتنياهو، لأسباب لا يمكن تفسيرها".
وفي حين أن هدف الاحتلال المعلن من المحادثات هو استعادة الأسرى المحتجزين في غزة، فإن ما تردد عن تخريب نتنياهو للمحادثات يثير بعض التساؤلات حول إذا ما كان مهتما حقا بالتوصل إلى اتفاق.
ولا يزال نحو 109 أسرى في غزة، وفقا لتقديرات الحكومة الإسرائيلية، ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن نصفهم ما زالوا على قيد الحياة.
وظلت العائلات التي فقدت ذويها في غزة تحتج بانتظام وتطالب حكومتها بإنقاذ الأسرى. وقال بزي إن "هناك حجة قوية للغاية مفادها أن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار في هذه المرحلة. لماذا يفعل ذلك؟! إذا كانت أميركا لا تجعله يدفع الثمن لكونه أكبر معرقل لتوقيع صفقة تبادل".
وانتقد بايدن وإدارته نتنياهو في الماضي. ففي نيسان (أبريل)، قال بايدن إن نتنياهو يرتكب خطأ في تعامله مع الحرب في غزة، ثم في أوائل حزيران (يونيو)، أشار بايدن إلى أن نتنياهو يطيل أمد الحرب لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية.
ورغم الانتقادات، فإن إدارة بايدن رفضت فرض شروط على دعمها لحكومة نتنياهو. وقال بزي "لدى بايدن رافعتان مهمتان للغاية للضغط على نتنياهو، الأولى الاحتفاظ بالمساعدات العسكرية أو تكييفها، والثانية هي الغطاء السياسي في مجلس الأمن أو الهيئات الدولية الأخرى ويبدو أنه لا يستخدمهما".
وقد أدى الفشل في محاسبة نتنياهو والكيان المحتل إلى تساؤلات عن مسؤولية الولايات المتحدة عن تدمير غزة. وقال غيلبير الأشقر، أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، إن "بايدن متواطئ تماما في هذه الحرب التي لم تكن ممكنة في المقام الأول دون الدعم والغطاء الأميركي الكامل".
وأضاف الأشقر أن "هذه المفاوضات كان محكوما عليها بالفشل منذ البداية، إنها في الأساس مضيعة للوقت. الوظيفة هي أن تحاول إدارة بايدن إظهار أنها تفعل شيئا ما. لكنني أعتقد أنهم يعرفون جيدا أن هذا لا يؤدي إلى أي شيء، لأن الفجوة بين ما يريده نتنياهو وما تطلبه حماس واسعة جدا بحيث لا يمكن التغلب عليها".-(وكالات)

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