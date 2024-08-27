تصريحات بن غفير حول الأقصى.. خرق صارخ للقانون الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - يواصل الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير"، بث سمومه العنصرية، معلنا عن مخطط بناء "كنيس" يهودي في قلب المسجد الأقصى المبارك، مما يشكل مساسا بالمقدسات الدينية وخرقا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم، كما يعد "وصفة جاهزة" لاشتعال المنطقة.
وفي ظل المشهد الإقليمي المتوتر، وانتهاء مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة بدون تقدم، يأتي مخطط المتطرف "بن غفير" الذي من شأنه أن يفجر الأوضاع في الضفة الغربية، والمنطقة ككل، مردفا بمسعاه للسماح لليهود بأداء الصلاة في المسجد الأقصى، لاستغلال حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة.
وزعم ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال "بن غفير"، أن اتفاقية الائتلاف الحكومية الصهيونية، تسمح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى، مدعيا أن القانون يساوي بين اليهود والمسلمين، وأن هناك تغييرا في السياسة في "جبل الهيكل" يسمح لليهود بالصلاة هناك، وفق مزاعمه.
وأكد "بن غفير"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" بالكيان المحتل، أنه "وفقا لهذه السياسة، سيبني كنيسا هناك"، وفق مزاعمه.
وجاءت تصريحات "بن غفير"، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بما في ذلك ما يسمى "السجود الملحمي"، والسلوكيات المتطرفة كالرقص والغناء، بحماية قوات الاحتلال، على الرغم من أن هذا الإجراء غير مسموح به.
ويحشد "بن غفير" أنصاره من المستوطنين للدفع تجاه تنفيذ مخطط تهويد المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم الاقتحامات الواسعة والجولات الاستفزازية وأداء الصلوات التلمودية المزعومة داخل باحاته، بحماية قوات الاحتلال.
كلام "بن غفير" عن إنشاء كنيس يهودي في المسجد الأقصى أثار عاصفة وتعرض لهجوم من كافة الأطياف السياسية داخل الكيان المحتل، بما في ذلك عناصر في الائتلاف الحكومي نفسه.
وقد سارع رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، للتأكيد أنه لا يوجد أي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى، على حد تعبيره، وذلك في بيانٍ رسميٍ أصدره ديوانه بعد تصريحات بن غفير.
بينما طالب ما يسمى وزير الداخلية في حكومة الاحتلال، "موشيه أربيل"، من حزب شاس، "نتنياهو" العمل فورا من أجل وضع حدود لبن غفير ولأقواله عديمة المسؤولية التي تشكل خطرا على علاقات الكيان المحتل، ومن شأنها أن تؤدي لتفجير الأوضاع بالمنطقة.
إلا أن بعض الأوساط السياسية في الكيان المحتل اعتبرت أن استمرار أداء المستوطنين طقوسهم في المسجد الأقصى، على مرأى من رجال شرطة الاحتلال، يشير إلى أن "هناك تغييرا في سلوك الشرطة في المسجد الأقصى، فيما يتعلق بالصلاة اليهودية هناك".
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال عن تلك الأوساط قولها بأن هناك سياسة جديدة يتم تنفيذها بالنسبة لصلاة اليهود في المسجد الأقصى، أو تجاهل للإجراءات المتفق عليها.
وقد ندد الفلسطينيون بما دعا إليه المتطرف "بن غفير"، حيث قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوات المتطرف بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، خطيرة جدا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس "بالأقصى"، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.
وأضاف أبو ردينة، أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع، مؤكدا أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك خالص للمسلمين فقط.
ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري للجم الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع هؤلاء المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار الاحتلال على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه.
بدوره، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من حرب دينية تطال العالم أجمع، حال تم المس بالمسجد الأقصى المبارك.
وقال إن التهديد ببناء كنيس في المسجد الأقصى، والسماح للمستعمرين المتطرفين بأداء رقصات وغناء والمس بحرمة المسجد، تدفع المنطقة إلى الانفجار، الذي سيطال العالم أجمع، محذرا من التمادي في الاعتداء على المقدسات الدينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المفتي، أن المسجد الأقصى المبارك بساحاته وأروقته وأبنيته وكل ما دار حوله السور وقف إسلامي خالص، لا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونه، داعيا العالم العربي والإسلامي إلى موقف حازم وجاد للدفاع عن المسجد، في ظل التهديدات التي يطلقها المستعمرون التي ترمي إلى هدمه وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.
وطالب الشيخ حسين، الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته قبل فوات الأوان.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تهديدات المتطرف "بن غفير" تشكل دعوة علنية وصريحة لهدم "الأقصى" وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
واعتبرت دعواته وصفة لتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتخريب متعمد للجهود الدولية والإقليمية المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير على الشعب الفلسطيني.
كما أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، مخطط المتطرف بن غفير، واعتبرته سابقة خطيرة تفتح الباب واسعا لانفجار كبير في المنطقة وفي العالم، داعية إلى مواجهة هذه الخطط قبل فوات الأوان.
وأكدت أن تلك التصريحات المتطرفة تأتي في إطار سياسة حكومة الاحتلال لتنفيذ مشروعها التهويدي الاستعماري في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
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