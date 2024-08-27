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تصريحات بن غفير حول الأقصى.. خرق صارخ للقانون الدولي

8/27/2024 12:04:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - يواصل الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير"، بث سمومه العنصرية، معلنا عن مخطط بناء "كنيس" يهودي في قلب المسجد الأقصى المبارك، مما يشكل مساسا بالمقدسات الدينية وخرقا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم، كما يعد "وصفة جاهزة" لاشتعال المنطقة.
وفي ظل المشهد الإقليمي المتوتر، وانتهاء مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة بدون تقدم، يأتي مخطط المتطرف "بن غفير" الذي من شأنه أن يفجر الأوضاع في الضفة الغربية، والمنطقة ككل، مردفا بمسعاه للسماح لليهود بأداء الصلاة في المسجد الأقصى، لاستغلال حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة.
وزعم ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال "بن غفير"، أن اتفاقية الائتلاف الحكومية الصهيونية، تسمح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى، مدعيا أن القانون يساوي بين اليهود والمسلمين، وأن هناك تغييرا في السياسة في "جبل الهيكل" يسمح لليهود بالصلاة هناك، وفق مزاعمه.
وأكد "بن غفير"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" بالكيان المحتل، أنه "وفقا لهذه السياسة، سيبني كنيسا هناك"، وفق مزاعمه.
وجاءت تصريحات "بن غفير"، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بما في ذلك ما يسمى "السجود الملحمي"، والسلوكيات المتطرفة كالرقص والغناء، بحماية قوات الاحتلال، على الرغم من أن هذا الإجراء غير مسموح به.
ويحشد "بن غفير" أنصاره من المستوطنين للدفع تجاه تنفيذ مخطط تهويد المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم الاقتحامات الواسعة والجولات الاستفزازية وأداء الصلوات التلمودية المزعومة داخل باحاته، بحماية قوات الاحتلال.
كلام "بن غفير" عن إنشاء كنيس يهودي في المسجد الأقصى أثار عاصفة وتعرض لهجوم من كافة الأطياف السياسية داخل الكيان المحتل، بما في ذلك عناصر في الائتلاف الحكومي نفسه.
وقد سارع رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، للتأكيد أنه لا يوجد أي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى، على حد تعبيره، وذلك في بيانٍ رسميٍ أصدره ديوانه بعد تصريحات بن غفير.
بينما طالب ما يسمى وزير الداخلية في حكومة الاحتلال، "موشيه أربيل"، من حزب شاس، "نتنياهو" العمل فورا من أجل وضع حدود لبن غفير ولأقواله عديمة المسؤولية التي تشكل خطرا على علاقات الكيان المحتل، ومن شأنها أن تؤدي لتفجير الأوضاع بالمنطقة.
إلا أن بعض الأوساط السياسية في الكيان المحتل اعتبرت أن استمرار أداء المستوطنين طقوسهم في المسجد الأقصى، على مرأى من رجال شرطة الاحتلال، يشير إلى أن "هناك تغييرا في سلوك الشرطة في المسجد الأقصى، فيما يتعلق بالصلاة اليهودية هناك".
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال عن تلك الأوساط قولها بأن هناك سياسة جديدة يتم تنفيذها بالنسبة لصلاة اليهود في المسجد الأقصى، أو تجاهل للإجراءات المتفق عليها.
وقد ندد الفلسطينيون بما دعا إليه المتطرف "بن غفير"، حيث قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوات المتطرف بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، خطيرة جدا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس "بالأقصى"، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.
وأضاف أبو ردينة، أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع، مؤكدا أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك خالص للمسلمين فقط.
ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري للجم الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع هؤلاء المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار الاحتلال على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه.
بدوره، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من حرب دينية تطال العالم أجمع، حال تم المس بالمسجد الأقصى المبارك.
وقال إن التهديد ببناء كنيس في المسجد الأقصى، والسماح للمستعمرين المتطرفين بأداء رقصات وغناء والمس بحرمة المسجد، تدفع المنطقة إلى الانفجار، الذي سيطال العالم أجمع، محذرا من التمادي في الاعتداء على المقدسات الدينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المفتي، أن المسجد الأقصى المبارك بساحاته وأروقته وأبنيته وكل ما دار حوله السور وقف إسلامي خالص، لا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونه، داعيا العالم العربي والإسلامي إلى موقف حازم وجاد للدفاع عن المسجد، في ظل التهديدات التي يطلقها المستعمرون التي ترمي إلى هدمه وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.
وطالب الشيخ حسين، الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته قبل فوات الأوان.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تهديدات المتطرف "بن غفير" تشكل دعوة علنية وصريحة لهدم "الأقصى" وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
واعتبرت دعواته وصفة لتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتخريب متعمد للجهود الدولية والإقليمية المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير على الشعب الفلسطيني.
كما أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، مخطط المتطرف بن غفير، واعتبرته سابقة خطيرة تفتح الباب واسعا لانفجار كبير في المنطقة وفي العالم، داعية إلى مواجهة هذه الخطط قبل فوات الأوان.
وأكدت أن تلك التصريحات المتطرفة تأتي في إطار سياسة حكومة الاحتلال لتنفيذ مشروعها التهويدي الاستعماري في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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