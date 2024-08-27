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الولايات المتحدة والصين.. حرب إعلامية وتفاهمات خلف الكواليس

8/27/2024 12:04:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - وإن بدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في ظاهرها في أحيان كثيرة، وعبر ما يقرأ بوسائل الاعلام أنها على حافة الانهيار ووصلت لنقطة الغليان ما يمكن ان يؤدي الى مواجهة عسكرية واسعة بين البلدين، إلا أن هناك قنوات اتصال، بعضها سري تتم خلالها مناقشات واسعة تفضي لتفاهمات حيال العديد من الملفات الخلافية الساخنة.
الولايات المتحدة والصين بلدان كبيران ولدى كلاهما ترسانة عسكرية ضخمة، ويدرك قادة البلدين أن أي مواجهة بالسلحة لن تحمد عقباها وستكون خسائر كلا من الطرفين كبيرة جدا، خاصة مع تسابق كليهما في التسلح، وكلاهما وفق ما يترسب في وسائل الاعلام يعملان على تطوير أسلحة هدفها الردع للطرف الآخر، ولذلك كلا الجانبين تكون مساحة ضبط النفس اطول بكثير من المعتاد.
وفي السياق قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن كبار المسؤولين الصينيين والأميركيين لطالما التقوا بهدوء لتثبيت العلاقات بين بلديهما في قمم سرية في أنحاء مختلفة من العالم، بعد حادثة تحليق المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة، التي أدت وقتئذ إلى تدنّي العلاقات بين البلدين إلى أضعف مستوى لها منذ تأسيسها عام 1979.
وبعد 3 أشهر من الحادثة شرع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مهمته السرية الخاصة، وسافر إلى فيينا في أيار (مايو) 2023 لحضور اجتماع بالغ الأهمية، مع وانغ يي، الدبلوماسي الصيني المخضرم الذي أصبح أكبر مسؤول عن السياسة الخارجية لبلاده، وسيصل إلى بكين اليوم في أول زيارة له للصين بصفته مستشارا للأمن القومي الأميركي.
القناة الإستراتيجية
وبعد المصافحات والتقاط صورة جماعية، بدأ الفريقان سلسلة من المحادثات امتدت أكثر من 8 ساعات على مدى يومين، فكان ذلك إيذانا ببدء لقاءات سرية عديدة في أماكن مختلفة، شملت مالطا وتايلند، وأصبح يطلق عليها الآن "القناة الإستراتيجية".
ولعبت هذه القناة حسب الصحيفة دورا حيويا في إدارة العلاقات بين القوى العظمى المتنافسة خلال فترة محفوفة بالتوترات، وأصبحت القناة بمنزلة الماصّ للصدمات، ويقول المسؤولون إنها ساعدت في الحد من خطر سوء التقدير من قبل الدولتين.
ومع أن القناة الخلفية لم تحل القضايا الأساسية بين القوى العظمى المتنافسة، فإنها ساعدت كلا منهما في فهم الآخر كما تقول روري دانييلز، من معهد سياسة جمعية آسيا، مضيفة "لقد كانت ناجحة جدا في تحقيق الاستقرار على المدى القصير، وتوصيل الخطوط الحمراء ومعاينة الإجراءات التي قد يُنظر إليها على أنها ضارة بالجانب الآخر".
وأوضحت الصحيفة، بناء على مقابلات مع مسؤولين أميركيين وصينيين، أن حادثة البالون لم تكن إلا واحدة من العديد من الأحداث التي دفعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى الانهيار، إذ كانت الصين غاضبة من ضوابط التصدير الأميركية على أشباه الموصلات، في حين كانت واشنطن غاضبة من دعم الصين لحرب روسيا في أوكرانيا.
ومن وراء كل ذلك تايوان؛ الموضوع الأكثر حساسية في العلاقات الأميركية الصينية، إذ زادت الصين من نشاطها العسكري حول الجزيرة، وفي الوقت نفسه غضبت بكين من الجهود الأميركية لتسليح تايوان وتدريب جيشها.
واندلع التوتر في آب (أغسطس) 2022 إذ زارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي تايوان، وردت الصين بتدريبات عسكرية ضخمة وأطلقت صواريخ باليستية فوق الجزيرة لأول مرة، وقد كان سوليفان على دراية بهذه الأحداث أثناء استعداده للاجتماع.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين للصحيفة إن ما كان يدور في ذهن جيك سوليفان هو "أننا يجب أن نأخذ كل ما حدث من قبل في الاعتبار ونحدد مسارا يقودنا إلى مسار مستقر، دون أن نتراجع قيد أنملة عن الأشياء التي نرى أنها في مصلحتنا".
وحافظ الجانبان على سرية الاجتماع بالبقاء في الفندق، أثناء مهمة محاولة تثبيت استقرار أهم علاقة ثنائية في العالم، بعد أن كان الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ قد اتفقا قبل 6 أشهر في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، على إنشاء قناة إستراتيجية من أجل وضع "أرضية" لمنع تدهور أكثر في العلاقات بينهما.
ومع أن فيينا كانت فرصة لمحاولة إعادة تشغيل العلاقات بعد حادثة البالون، فإن الأميركيين لم يكونوا متأكدين من موافقة الصين، بسبب تبادل غاضب حول أوكرانيا بين وانغ يي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ميونخ قبل أشهر.
قضايا إستراتيجية
ودخل كل جانب الاجتماعات بقائمة مخصصة من القضايا الإستراتيجية التي يريد مناقشتها بالتفصيل، إذ يقول أحد المسؤولين الصينيين إن وانغ استخدم اللقاءات في فيينا ومالطا وبانكوك لتأكيد 3 مواضيع، وهي كون تايوان "خطا أحمر" وأن استقلال تايوان هو الخطر الأكبر على السلام، وأن وقوف الولايات المتحدة مع تايوان يعدّ تدخلا في شؤون الصين الداخلية.
وقال المسؤول الصيني إن القناة الإستراتيجية سمحت لوانغ وسوليفان بمناقشة تايوان بطريقة "صريحة للغاية"، وقد أكد سوليفان أن واشنطن لم تكن تحاول إشعال حرب، وأن الصين تستجيب لإغراء المؤامرة بشأن نوايا الولايات المتحدة، وقال "نحن لا نحاول جرّ الصين إلى صراع حول تايوان".
وذكّرت الصحيفة باللحظات التي أدت إلى تدهور العلاقات بين البلدين مثل تبادل التوبيخ عام 2021 في اجتماع بين البلدين، وزيارة بيلوسي لتايوان عام 2022، ثم حادثة البالون الصيني الذي أسقطه الجيش الأميركي عام 2023.
وقد تلا هذه الأحداث اجتماع سوليفان ووانغ في فيينا الأول والثاني، قبل أن يزور وانغ واشنطن ليمهد الطريق للقاء رئيسي الولايات المتحدة والصين، إذ التقى بايدن وشي في سان فرانسيسكو لعقد قمة يتفق الجانبان على أنها تمثل خطوة نحو تخفيف التوتر بين بلديهما.
ورفض وانغ تأطير الولايات المتحدة للعلاقة باعتبارها "منافسة"، وأكد أن الصين تعارض ضوابط التصدير الأميركية، ولكن سوليفان أفهم وانغ أن الدولتين كانتا في منافسة ولكن لا ينبغي أن يمنع ذلك التعاون بينهما.
وكانت اللقاءات حسب الصحيفة نوعا من الإعداد لما ينبغي أن يناقشه الجانبان، كالصفقات المحتملة لقمة سان فرانسيسكو، والتسوية التي تتضمن رفع الولايات المتحدة للعقوبات عن معهد الطب الشرعي التابع للحكومة الصينية مقابل اتخاذ الصين إجراءات صارمة ضد تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل، إضافة إلى إحياء قنوات الاتصال بين الجيشين التي أغلقتها الصين بعد زيارة بيلوسي لتايوان، ثم إنشاء حوار حول الذكاء الاصطناعي.
وفي النهاية، سارت الفعالية دون أي عقبات، وعقد بايدن وشي 4 ساعات من المحادثات، وبدا أن كلا الجانبين خرج راضيا، إذ قال مسؤول أميركي "لقد غادرنا القمة بـ3 نتائج قوية جدا رغم الربيع الصعب".
دور فعال
وبعد شهرين من سان فرانسيسكو، التقى وانغ وسوليفان مرة أخرى في بانكوك حيث ركز وانغ -حسب مسؤول أميركي- على قضيتين: تقاطع الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن، ثم تايوان، وكان وانغ مصمما على أن واشنطن تحاول احتواء صعود الصين الاقتصادي من خلال إستراتيجية مراقبة الصادرات.
وتقول دانييلز إن هذه القناة الدبلوماسية لا يمكنها أن تفعل كثيرا لحل الخلافات الكبيرة التي ما تزال قائمة بين الولايات المتحدة والصين، إذ "لم تنجح بعد في بناء الدعم في أي من البلدين لمتابعة علاقة أقل مواجهة بشكل أساسي".
ومع ذلك، وعلى الرغم من العديد من الاختلافات، يقول الجانبان إن القناة قيمة، وقال مسؤول صيني إنها آلية "مهمة للغاية" لعبت دورا بنّاء ومكّنت من إجراء مناقشات مهمة حول تايوان، وقد ساعدت في خفض درجة الحرارة في تايوان بعد أن كانت الولايات المتحدة والصين على مسار نحو صراع محتمل.
وقال سوليفان للصحيفة إنه لم يكن لديه أي أوهام بأن القناة ستقنع الصين بتغيير سياساتها، لكنه أكد أنها لعبت دورا فعالا في المساعدة في تحويل الديناميكية في العلاقات الأميركية الصينية.-(وكالات)

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