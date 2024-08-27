5 شهداء جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس
التاريخ
8/27/2024 12:04:08 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 5 أشخاص جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.
من جهتها، نقلت "إسرائيل اليوم" عن تقارير أولية أن القصف الإسرائيلي
لمخيم نور شمس "استهدف منزل قائد خلية الجهاد الإسلامي أبو شجاع".
وأضافت لاحقا أن الجيش الإسرائيلي "قصف غرفة عمليات لمسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم".
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