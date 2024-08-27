5 شهداء جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس



من جهتها، نقلت "إسرائيل اليوم" عن تقارير أولية أن القصف الإسرائيلي لمخيم نور شمس "استهدف منزل قائد خلية الجهاد الإسلامي أبو شجاع".



وأضافت لاحقا أن الجيش الإسرائيلي "قصف غرفة عمليات لمسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم".