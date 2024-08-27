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5 شهداء جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس

8/27/2024 12:04:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 5 أشخاص جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.


من جهتها، نقلت "إسرائيل اليوم" عن تقارير أولية أن القصف الإسرائيلي لمخيم نور شمس "استهدف منزل قائد خلية الجهاد الإسلامي أبو شجاع".


وأضافت لاحقا أن الجيش الإسرائيلي "قصف غرفة عمليات لمسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم".

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