حماس تتوعد الاحتلال بإشعال النيران تحت أقدام جنوده ومستوطنيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهداء الخمسة
الذين ارتقوا في مخيم نور شمس، مساء الاثنين، مؤكدة أن دماءهم الزكية لن تذهب سدى، بل ستكون دافعاً لتصاعد
المقاومة.
وشددت حماس في بيان صحفي صادر ليل الاثنين، على
أن "هذه الحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا، لن تجلب
للاحتلال الأمن والاستقرار، بل ستشعل الأرض نيراناً تحت أقدام جنوده ومستوطنيه".
وتاليا نص البيان بالكامل:
"إن عملية الاغتيال الصهيونية
الجديدة والتي استهدفت منزلاً في مخيم نور
شمس في طولكرم مساء اليوم الإثنين، والتي تأتي بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن
تكثيف عملياته في محافظات الضفة، هي تأكيد على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال
الممتدة من غزة وصولاً لكل شبر من الوطن، ومحاولة بائسة لاقتلاع شوكة المقاومة
التي توجع الاحتلال بعملياتها النوعية.
نؤكد أن هذه الحرب المسعورة التي يشنها
الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا، لن تجلب للاحتلال الأمن والاستقرار، بل ستشعل الأرض
نيراناً تحت أقدام جنوده ومستوطنيه.
إن حركة حماس، إذ تنعى شهداء شعبنا الخمسة
الذين ارتقوا في مخيم نور شمس، لتؤكد أن دماءهم الزكية لن تذهب سدى، بل ستكون دافعاً لتصاعد المقاومة، واستمرار عملياتها
البطولية، كما أن تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات الضفة سيزيدنا بأساً وعزماً،
ولن يوقف مد المقاومة وحالة الغضب المتصاعدة في كافة أنحاء الضفة الغربية الباسلة.
ندعو جماهير شعبنا في الضفة الأبية لمزيد من
الاشتباك والمواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه ضمن معركة طوفان الأقصى، وإرباكهم
وزعزعة أمن كيانهم المزعوم.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
حركة المقاومة الإسلامية - حماس
الإثنين: 22 صفر 1446هــ
الموافق: 26 أغسطس 2024م".
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