651 شهيدا بالضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة، استشهاد
مواطن برصاص مستعمرين في قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المواطن خليل
سالم خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستعمرين في القرية، إضافة إلى
إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.
وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، لوكالة
"وفا"، بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط
إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين.
وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية
لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما
أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.
يذكر أن المستعمرين نفذوا خلال النصف الأول من
العام الحالي 1334 اعتداءً في الضفة الغربية، تسببت باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين.
وباستشهاد المواطن خلاوي في بيت لحم، يرتفع عدد
الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/
أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا.
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