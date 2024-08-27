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651 شهيدا بالضفة منذ 7 أكتوبر

8/27/2024 12:04:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة، استشهاد مواطن برصاص مستعمرين في قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المواطن خليل سالم خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستعمرين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، لوكالة "وفا"، بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين.

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

يذكر أن المستعمرين نفذوا خلال النصف الأول من العام الحالي 1334 اعتداءً في الضفة الغربية، تسببت باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين.

وباستشهاد المواطن خلاوي في بيت لحم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا.

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