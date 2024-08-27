الجهاد الإسلامي تدعو الفلسطينيين للنفير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين في كل
مكان للنفير لمواجهة ما وصفتها "بمخططات التهجير والإبادة لشعبنا" في
الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة في بيان إن "هناك دلائل على
أن العدو قرر نقل ثقل عملياته من غزة إلى الضفة"، وأشارت إلى أن "تصعيد
الكيان ومستوطنيه من وتيرة جرائمهم في الضفة المحتلة قرار بالحرب المفتوحة على
شعبنا".
واعتبرت "الجهاد الإسلامي" أن
"ازدياد وحشية وشراسة الإجرام الصهيوني في الضفة تغطية للفشل في ساحتي غزة
وجنوب لبنان".
ورأت أن "وحشية الإجرام الصهيوني لم تكن
لتحصل لولا التواطؤ العربي المخزي وترك الشعب الفلسطيني وحيدا"، على حد
تعبيرها.
ونعت الحركة الشهداء الخمسة في مخيم نور شمس
والشهيد السادس في بيت لحم.
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