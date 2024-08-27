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الجهاد الإسلامي تدعو الفلسطينيين للنفير

8/27/2024 12:04:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين في كل مكان للنفير لمواجهة ما وصفتها "بمخططات التهجير والإبادة لشعبنا" في الضفة الغربية المحتلة.


وقالت الحركة في بيان إن "هناك دلائل على أن العدو قرر نقل ثقل عملياته من غزة إلى الضفة"، وأشارت إلى أن "تصعيد الكيان ومستوطنيه من وتيرة جرائمهم في الضفة المحتلة قرار بالحرب المفتوحة على شعبنا".

واعتبرت "الجهاد الإسلامي" أن "ازدياد وحشية وشراسة الإجرام الصهيوني في الضفة تغطية للفشل في ساحتي غزة وجنوب لبنان".

ورأت أن "وحشية الإجرام الصهيوني لم تكن لتحصل لولا التواطؤ العربي المخزي وترك الشعب الفلسطيني وحيدا"، على حد تعبيرها.

ونعت الحركة الشهداء الخمسة في مخيم نور شمس والشهيد السادس في بيت لحم.

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