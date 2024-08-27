إعلام عبري: إطلاق النار على سيارة مشتبه فيها بخطف إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال أطلق
النار باتجاه السيارة المشتبه فيها بعملية خطف فتاة إسرائيلية قرب حاجز زعترة
واعتقل من فيها.
وكانت القناة أفادت في وقت سابق بأنباء عن أن
فتاة فتحت باب سيارة قرب مستوطنة "مجداليم" وطلبت النجدة والجيش لاحق
السيارة بعد الاشتباه باختطاف الفتاة.
وقبلها، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيلي إنهم تلقوا بلاغا عن حادثة اختطاف في الضفة وإن قوات كبيرة تنتشر وتمشط
المنطقة.
MENAFN27082024000072011014ID1108603798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.