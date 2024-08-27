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إعلام عبري: إطلاق النار على سيارة مشتبه فيها بخطف إسرائيلية

8/27/2024 12:03:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاه السيارة المشتبه فيها بعملية خطف فتاة إسرائيلية قرب حاجز زعترة واعتقل من فيها.
وكانت القناة أفادت في وقت سابق بأنباء عن أن فتاة فتحت باب سيارة قرب مستوطنة "مجداليم" وطلبت النجدة والجيش لاحق السيارة بعد الاشتباه باختطاف الفتاة.

وقبلها، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم تلقوا بلاغا عن حادثة اختطاف في الضفة وإن قوات كبيرة تنتشر وتمشط المنطقة.

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