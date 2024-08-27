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العلاقات الإسرائيلية التركية على حافة القطيعة

8/27/2024 12:03:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سونر جاغابتاي* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/8/9 لأسباب سياسية وشخصية، قد يمثل مقتل زعيم "حماس" إسماعيل هنية، مؤخرًا، نقطة تحول في علاقات تركيا مع إسرائيل. فبالإضافة إلى العلاقة التي تربط أنقرة بـ"حماس" ودعمها لها منذ ما يقرب من عشرين عاماً، كان الرئيس رجب طيب أردوغان يعرف هنية جيداً، وكان يعامله كأحد أفراد أسرته ويؤمّن له الحماية. وفي الواقع، كان أردوغان قد دعا هنية لإلقاء كلمة أمام البرلمان التركي قبل وقت قصير من مقتله، مما تسبب بصدمة وحرج مضاعفين نتيجة اغتياله المفاجئ. ومن هنا، من شبه المؤكد أن أردوغان سيتعامل مع عملية الاغتيال كإهانة شخصية ويطلب من بيروقراطييه تشديد موقف الحكومة تجاه إسرائيل. وسوف يدعم صناع القرار الأتراك في السياسة الخارجية والشعب التركي هذا التحول، لأن العديد منهم اعتبروا بالفعل أن الحملة الإسرائيلية ضد "حماس" في قطاع غزة هي في غير محلها، وتم تنفيذها بشكل سيئ، وتشوبها وصمة عار متمثلة بالإصابات في صفوف المدنيين.
وكخطوة عقابية أولى، انضمت تركيا إلى قضية "محكمة العدل الدولية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 7 آب (أغسطس)، بهدف محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وعلى الرغم من أن تقرير أنقرة لـ"محكمة العدل الدولية" تجنب الالتزام بقبول حكم المحكمة النهائي على أنه ملزم وفقاً لبعض التقارير، إلا أن هذه الخطوة الدبلوماسية رفيعة المستوى تشكل إشارة إلى أن إجراءات تركية أخرى ستُتخذ عما قريب، مع تداعيات محتملة على السياسة الأميركية والعلاقات الإسرائيلية التركية على حد سواء.
عقدان من العلاقات مع "حماس"
أجرى أردوغان للمرة الأولى اتصالات رسمية مع "حماس" في وقت مبكر من فترة حكمه الطويلة كرئيس لتركيا؛ حيث دعا زعيم الحركة آنذاك خالد مشعل لزيارة أنقرة في العام 2006. وفي ذلك الوقت، كانت تركيا تتمتع بعلاقات ممتازة مع إسرائيل، ترجع جذورها إلى اعترافها بالدولة اليهودية العام 1949 (على مدى عقود، كانت تركيا الصديق الوحيد لإسرائيل في دولة ذات أغلبية مسلمة). وشهدت العلاقات أيضاً نمواً كبيراً خلال التسعينيات، شملت زيادة كبيرة في السياحة الإسرائيلية إلى تركيا، واتفاقيات تجارة حرة متنوعة، وزيارات رفيعة المستوى، وتعاونا استخباراتيا وعسكريا وثيقا.
لكن هذه العلاقات القوية لم تُترجم إلى موقف مناهض للفلسطينيين، فمن منظور تاريخي، دعمت تركيا القضية الفلسطينية حتى في الوقت الذي طوّرت فيه علاقات جيدة مع إسرائيل. على سبيل المثال، أقامت علاقات رسمية مع "منظمة التحرير الفلسطينية" في أواخر السبعينيات وكانت من أوائل الدول التي اعترفت بـ"دولة فلسطين" في المنفى في العام 1988. كما دعمت أنقرة السلطة الفلسطينية بعد تأسيسها كجزء من "اتفاقية أوسلو" للسلام في التسعينيات.
وقد شهدت هذه الديناميكية تحولاً ملحوظاً بعد مطلع القرن، مما يرجع جزئياً إلى الاشتباكات العسكرية المتعددة بين إسرائيل و"حماس"، ولكن أيضاً إلى واقع أن أردوغان أعطى الأولوية للعلاقات مع الحركة على حساب الفصائل الفلسطينية الأخرى، بما في ذلك "فتح"؛ الحزب الرئيسي في السلطة الفلسطينية. فبخلاف إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأخرى، لا تَعتبر أنقرة "حماس" جماعة إرهابية غير شرعية، بل صوتاً شرعياً للشعب الفلسطيني ولاعباً رئيسياً في النضال ضد إسرائيل. وبالتالي، بدأت أنقرة باستضافة مسؤولي "حماس"، بشكل شبه سري في البداية ثم بشكل علني (على الرغم من امتناعها عن استضافة كبار قادة الحركة).
وقبل فترة طويلة من الحرب الحالية في غزة، كانت كل دورة من القتال في القطاع تؤدي إلى تقويض حسن النية التركية تجاه إسرائيل، بينما كانت جهود أنقرة لمساعدة "حماس" تثير غضب إسرائيل بشكل متزايد. ونتيجة ذلك، تراجعت العلاقات الثنائية تدريجياً من كونها ممتازة إلى شبه مقطوعة. واتسعت الفجوة لتصبح هوة في العام 2010، بعد أن أبحر "أسطول دولي" من السفن المملوكة للقطاع الخاص من تركيا بهدف إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة الخاضعة لسيطرة "حماس". وعندما صعدت قوات الكوماندوز الإسرائيلية على متن السفن، اندلعت اشتباكات وقُتل ثمانية مواطنين أتراك، إلى جانب مواطن يحمل جنسية مزدوجة أميركية تركية. ثم قطع البلدان بعد ذلك علاقاتهما الدبلوماسية، والتي لم تتم استعادتها بالكامل حتى كانون الأول (ديسمبر) 2022 بعد سنوات من الوساطة الأميركية. وفي إطار عملية إعادة الضبط هذه، التزمت تركيا بالحد من وجود "حماس" على أراضيها، ولكن الحرب الحالية في غزة واغتيال هنية يهددان بتقويض كل هذا التقدم ودفع العلاقة إلى قعر الهاوية. وستلاقي واشنطن هذه المرة صعوبة في انتشالها من قعر الهاوية.
إجراءات أنقرة العقابية المحتملة
اتخذت تركيا إجراءات مختلفة ضد إسرائيل منذ بدء الحملة العسكرية على غزة في العام الماضي، ومن المتوقع أن تكثف هذه الإجراءات في أعقاب حادثة هنية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، انضم أردوغان إلى مسؤولين آخرين في توجيه خطاب قاسٍ إلى إسرائيل طوال الحرب، بما في ذلك بيان صدر في 13 أيار (مايو) يتهمها بارتكاب إبادة جماعية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدرت أنقرة مجموعة من القيود التجارية في 9 نيسان (إبريل)، ثم حظرت جميع أنشطة الاستيراد والتصدير مع إسرائيل في 2 أيار (مايو)، معلنةً أن المقاطعة ستستمر إلى حين "يتم تأمين وقف دائم لإطلاق النار ومساعدات إنسانية في غزة".
رداً على مقتل هنية، بإمكان تركيا توسيع مجموعة أدواتها ضد إسرائيل بطرق عدة:
عرقلة التعاون مع حلف شمال الأطلسي. بالإضافة إلى الانضمام إلى قضية "محكمة العدل الدولية"، من المرجح أن تفرض تركيا وقفاً كاملاً لتعاون "الناتو" مع إسرائيل. ويتطلب التحالف موافقة الأعضاء بالإجماع على جميع القرارات، لذلك تمكنت أنقرة وفقاً لبعض التقارير من الاعتراض على أشكال التعاون المختلفة منذ بدء حرب غزة (مثل الاجتماعات والتدريبات المشتركة). وعلى الرغم من أنها لم تصل إلى حد الوقف الكامل للتعاون وسمحت بتمرير بعض التدابير الرمزية (مثل البيانات المشتركة حول هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر)، قد تقرر الآن استخدام حق النقض بشكل دائم ضد جميع المبادرات ذات الصلة بإسرائيل في المستقبل.
العقوبات التجارية والقيود على المجال الجوي. بإمكان أنقرة أن تتشدد في مقاطعة 2 أيار (مايو)، مما يسد الثغرة التي سمحت للعديد من الشركات التركية باستخدام دول ثالثة (مثل اليونان) لمواصلة التجارة مع إسرائيل. وبإمكانها أيضاً أن تقطع تدفقات الطاقة من ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم حالياً شحن النفط الذي يتم نقله من أذربيجان عبر خط أنابيب إلى إسرائيل. وأخيراً وليس آخراً، قد تفكر تركيا في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية المتجهة من إسرائيل وإليها.
الخيارات "النووية". يمكن أن تكون الإجراءات المحتملة الأخرى خطيرة بما يكفي لقطع العلاقة إلى أجل غير مسمى. على سبيل المثال، يرسو أسطول جديد في إسطنبول منذ أشهر بانتظار الحصول على إذن بالإبحار إلى غزة وتقويض الحصار الإسرائيلي. بإمكان تركيا أن تقرر منحه الضوء الأخضر. ونظراً لأن القطاع يعد حالياً منطقة حرب ناشطة، فمن المؤكد أن إسرائيل ستواجه هذا الأسطول عسكرياً، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تكرار المواجهة القاتلة التي وقعت العام 2010 أو إلى ما هو أسوأ من ذلك. ويمكن أن تشمل الخيارات "النووية" الأخرى استضافة القيادة العليا لـ"حماس" بشكل علني ورسمي أو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
خيارات إسرائيل
تتمثل إحدى الديناميكيات المهمة التي قد تحد من الانتقام التركي برغبة أردوغان في الاضطلاع بدور في غزة "في اليوم التالي". فأنقرة تحرص على المشاركة في إعادة إعمار القطاع، وفهم السياسة الفلسطينية، والتوسط في حل طويل الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لمساعدة الشعب الفلسطيني وترسيخ مكانتها كقوة إقليمية. وبالتالي، إذا أرسلت إسرائيل إشارات من خلال وسطاء إقليميين (مثل الإمارات العربية المتحدة) مفادها بأن تركيا قد تلعب دوراً في تشكيل مستقبل غزة، قد يتردد أردوغان في تطبيق العقوبات الاقتصادية الأقسى أو الخيارات "النووية" المذكورة أعلاه.
ولكن حتى في هذا السيناريو، ستواصل تركيا انتقاد إسرائيل دولياً، وقد تبدي القدس عدم استعدادها لتحمل المزيد من التوبيخ الدبلوماسي من دون الرد. على سبيل المثال، قد تقرر انتقاد أنقرة بدورها، بقوة وثبات، أو اتخاذ إجراءات تهدد المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مثل تدعيم تحالفها مع اليونان، مما قد يثير غضب أردوغان لدرجة أنه قد يلجأ إلى فرض عقوبات أعمق في النهاية، من بين خيارات جدية أخرى. ومن شأن هذا التصعيد، بدوره، أن يؤدي إلى مشاكل في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، خاصةً في الكونغرس الأميركي، حيث تكون الأصوات المؤيدة لليونان والمؤيدة لإسرائيل أقوى تقليدياً من الأصوات المؤيدة لتركيا. ومن شبه المؤكد أن هذه التطورات مجتمعةً ستنقل العلاقة بين إسرائيل وتركيا إلى ما بعد نقطة الإصلاح.
ولا تملك الولايات المتحدة سوى القليل من الأدوات المباشرة والفعالة بشكل فوري لمنع حدوث قطيعة بين إسرائيل وتركيا، لكنها بحاجة إلى استعراض المجموعة الكاملة للأدوات نظراً للعواقب متعددة الجوانب الخطيرة المحتملة. ويكمن أحد الخيارات في التشاور مع الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف كل من إسرائيل وتركيا ويمكنها تقديم المشورة لهما لتجنب الخطوات التي قد تدمر العلاقات المتبادلة بينهما. ويقوم خيار آخر على تخصيص مساحة مسبقاً للمنظمات غير الحكومية التركية التي تم التدقيق فيها للمشاركة في إعادة إعمار غزة في نهاية المطاف، من خلال العمل مع إسرائيل وأصحاب المصلحة الآخرين مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي.
يجب على إدارة بايدن أيضاً تعزيز الرسائل بين مسؤوليها على مستوى مجلس الوزراء ونظرائهم الأتراك والإسرائيليين. على سبيل المثال، عليهم أن يطلبوا من المسؤولين الإسرائيليين الامتناع عن التصريحات العامة التحريضية من الناحية السياسية مثل التغريدة الأخيرة لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، التي وصف فيها أردوغان بأنه "ديكتاتور معادٍ للسامية" وحاول على ما يبدو تأجيج المنافسة بين الرئيس ومعارضته المحلية، وهي استراتيجية من شأنها أن تخلق ردود فعل عكسية لدى الجمهور التركي الحساس عن حق تجاه التدخل الأجنبي في سياساته. وبعد القطيعة السابقة في العام 2010، استغرق إعادة بناء العلاقات بين إسرائيل وتركيا من قبل الإدارات الأميركية المتعددة أكثر من عقد من الزمن، ولذلك يجب على واشنطن أن تفعل ما في وسعها للحفاظ على السلام بين حليفين أساسيين.

*د. سونر جاغابتاي: زميل أقدم في برنامج الزمالة "بايير فاميلي" ومدير "برنامج الأبحاث التركية" في معهد واشنطن.

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