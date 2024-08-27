النفاق في إعلان حق إسرائيل بالدفاع عن النفس‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
م. رضا بهنام* - (زد نتوورك) 23/8/2024
من غير المنطقي على الإطلاق وصف أعمال إسرائيل في غزة، على مدى الأشهر العشرة الماضية، بأنها دفاعية. لكن هذا، لسوء الحظ، هو ما يفعله الكثيرون في أروقة السلطة الأميركية ووسائل الإعلام المدعومة من إسرائيل. ومع ذلك، شرع هذا السرد أخيرا في التحول. وتتعالى على نحو متزايد الأصوات التي تطالب بأن يكون للفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال والسعي إلى التحرر.
* * *
على الرغم من الفظائع والاغتيالات والانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى للقانون الإنساني والدولي التي ترتكبها إسرائيل، يردد الساسة ووسائل الإعلام التابعة للشركات إلى ما لا نهاية الفكرة التي تلقى قبولاً، عن أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها". ومن منظورهم المشوه، فإن المعتدي وحده هو الذي يستحق التمتع بهذا الامتياز.
وفي الحقيقة، لا يتم في أي وقت استنطاق ادعاء إسرائيل ومطالباتها بالدفاع عن النفس. وعلى الرغم من أن لديها واحدًا من أقوى الجيوش الحديثة (581 طائرة، بما فيها المقاتلات من طرازات (إف-15) و(إف-16) والطائرات المقاتلة المتقدمة (إف-35) التي تسمى "الشبح"؛ وامتلاكها أحدث أنظمة الدفاع الجوي؛ وتخزين نحو 400 سلاح نووي مع أنظمة إيصالها إلى أهدافها؛ واستعداد الولايات المتحدة، أكبر قوة عسكرية في العالم، لحمايتها، يُطلب منا أن نصدق أن إسرائيل في خطر مادي.
ومن الناحية الأخرى، يُحرم الفلسطينيون، الذين هم في أمس الحاجة إلى الدفاع، من هذا الحق. ويقال لهم إن عليهم أن يقبلوا بحياة مستعمَرة في معسكر اعتقال غزة، وأن يقبلوا التهميش والظلم والإذلال إلى الأبد؛ وبأنه ليس لهم الحق في مقاومة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدد الولايات المتحدة ووكلاؤها الغربيون جمهورية إيران الإسلامية و"حزب الله" في لبنان وآخرين في معسكر المقاومة الفلسطينية لتجرؤهم على تحدي حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.
وحتى مع أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة "الجهاد الإسلامي الفلسطيني" والجماعات الأصغر ليس لديها جيش حديث منظم، ولا قوة جوية، ولا قوة بحرية، ولا أنظمة دفاع جوي، ولا أسلحة نووية، ولا حلفاء غربيين يهبون للدفاع عنها من الإرهاب الإسرائيلي، فإن علينا أن نصدق أن هذه الحركات تشكل تهديدًا.
فوق ذلك، تمتلئ الرواية الأميركية-الإسرائيلية بشأن الفلسطينيين وحلفائهم الإقليميين بالتناقضات: يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل اختيار حلفائهما، في حين لا يمكن للإيرانيين والفلسطينيين أن يفعلوا مثل ذلك من دون الكثير من الجدل.
بالكاد الضحية
بالكاد يمكن أن تكون إسرائيل الضحية التي تصور نفسها عليها. فقد بدأ توسعها الاستعماري باستخدام القوة الغاشمة عندما قامت بتدمير أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، وشردت بالعنف أكثر من 750.000 فلسطيني واستولت على ممتلكاتهم من أجل إقامة دولة يهودية حصرية في فلسطين في العام 1948.
ثم ذهبت إلى المزيد من التوسع مرة أخرى مع الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967، التي أدت إلى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن السيطرة على شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية.
ويكشف السجل التاريخي أن إسرائيل كانت تنوي لسنوات عديدة قبل العام 1967 الاستيلاء على الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. ولم يكن هناك في ذلك الوقت تهديد عسكري أو مخاوف تتعلق بالسلامة. وخاضت إسرائيل تلك الحرب بدافع الرغبة في إظهار قوتها وتحقيق مكاسب إقليمية عن طريق توسيع الأراضي التي تسيطر عليها.
والآن، ما تزال إسرائيل تواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتصعيد عملياتها التوسعية. ويعيش ما يصل إلى 700.000 "مستوطن" يهودي في الوقت الحالي في 150 "مستوطنة" غير قانونية و128 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة.
لقد تحطمت الأسطورة الإسرائيلية الشعبية السائدة عن داود صغير يدافع ضد جالوت عربي نتيجة للهروب الكبير من سجن غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وكانت هذه الأسطورة حكاية خيالية نشأ عليها الرئيس جو بايدن والكثيرون في الطبقة السياسية الأميركية، وما يزالون يتبنونها.
كما أجبر واقع الحصار الإسرائيلي الوحشي على غزة والضفة الغربية العديد من اليهود في الشتات على الاعتراف بأن إسرائيل لم تكن هي المدافع عنهم. على العكس من ذلك، كان الخلط بين اليهودية والصهيونية -بين الدين والقومية العدوانية- هو السبب في تغذية المشاعر المعادية للسامية.
منتهك دائم للقانون
لكي تصبح إسرائيل جالوت نوويا على مستوى الإقليم، واظبت على انتهاك عدد لا يحصى من القوانين الدولية والإنسانية. ولم تواجه تل أبيب بعد قانونا رأت نفسها على استعداد لإطاعته، أو سيادة دولة شعرت بأنها مضطرة لاحترامها.
لقد تم وضع ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ومجموعة مواد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقياته ومعاهداته ومعاييره لتنظيم العلاقات الدولية والإيذان ببدء عهد من الكياسة في المعاملة بين الأمم، ولضمان ألا يتم تكرار أهوال الحرب العالمية الثانية.
ويفرض الميثاق، على سبيل المثال، حظرًا صارمًا على الاستيلاء على الأراضي بالقوة. ومع ذلك، بدأت إسرائيل في انتهاكها لهذا الميثاق بعد فترة وجيزة من إعلانها قيام الدولة، ومرة أخرى في حربها الاستباقية في العام 1967.
ونتيجة للحروب العربية الإسرائيلية في 1948-1949 و1967، احتلت إسرائيل بشكل دائم الأراضي التي استولت عليها ولم تسمح للفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين بسبب الحروب بالعودة إلى فلسطين وديارهم فيها.
إن الاحتلال هو، بحكم تعريفه، واقع تدبير مؤقت يستمر حتى تنضج الظروف لإعادة الأرض إلى وضعها السيادي الأصلي. وفي سياق احتلالها المتواصل، انتهكت إسرائيل بشكل صارخ أحد أهم المبادئ التي أرساها القانون الدولي الحديث: لا يمكن لقوة احتلال، تحت أي ظرف من الظروف، أن تكتسب الحق في ضم أو الاحتفاظ بالسيادة على أي أرض خاضعة لاحتلالها.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ما يلي:
"لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحِّل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، وتحظر المادة "النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة".
من الجدير الانتباه إلى أن هناك مبدأين من مبادئ القانون الدولي يتعلقان باستخدام القوة يتمتعان بأهمية خاصة في ما يتعلق بأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) وما بعدها.
الحق في المقاومة يشمل الكفاح المسلح
بالنسبة للفلسطينيين، يعترف القانون الدولي بأن المقاومة، بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، هي حق مشروع للشعوب الخاضعة للاحتلال غير القانوني (البروتوكول الإضافي 1 لاتفاقيات جنيف للعام 1977).
وبالنسبة لإسرائيل، عندما يكون هناك احتلال قائم، كما هو الحال في الضفة الغربية وغزة، لا يمكن للمحتل (إسرائيل) أن يستخدم القوة العسكرية للرد على هجوم مسلح؛ يمكنه فقط استخدام قوة الشرطة لاستعادة النظام (اتفاقية جنيف للعام 1949، التي تحترم قوانين وأعراف الحرب البرية).
وهكذا، في الأساس لا يترك القانون الدولي أي مجال للشك -إن إسرائيل هي محتل غير قانوني. وقد أكدت محكمة العدل الدولية على ذلك في 19 يوليو (تموز)، وقضت في فتواها بأنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها غير المشروع، وإخراج "المستوطنين" من كل فلسطين المحتلة.
لم تمنع الإدانات والقرارات والتقارير المتكررة الصادرة عن الأمم المتحدة وتقاريرها إسرائيل من تحدي القواعد والمعايير التي يلتزم بها أعضاء المجتمع الدولي الآخرون. وقد مكنتها الولايات المتحدة ووكلاؤها من أن تصبح الدولة المارقة التي هي عليها اليوم. وفي العملية، جعلوا حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية في غزة ممكنة.
من الغريب أنه في حين تقوم إسرائيل بتصعيد سلوكها العنيف في الشرق الأوسط، تقوم الولايات المتحدة بتحذير إيران وحلفاء آخرين للفلسطينيين من التصعيد.
وبالإضافة إلى ذلك، في آب (أغسطس)، وافقت واشنطن على منح 20 مليار دولار إضافية في عمليات نقل أسلحة جديدة (طائرات مقاتلة من طراز F-15 وصواريخ وعشرات الآلاف من قذائف الهاون والدبابات)؛ وبالتالي إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة حربها في غزة والتصعيد الإقليمي.
بهذا الإجراء، والعديد من الإجراءات الأخرى، جعلت الإدارة الأميركية دفاعها عن إسرائيل موقفًا لا لبس فيه. وقت توقعت إسرائيل منذ اغتيال قادة حزب الله وحماس في أواخر الشهر الماضي في بيروت وطهران هجوما انتقاميا. وفي محاولة تخفيف التداعيات، بدأت الولايات المتحدة في 15 آب (أغسطس) جولة مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار.
ولتخريب المحادثات، قامت إسرائيل بتصعيد الحرب بقصف سكان غزة الذين لجأوا إلى مدارس مدمرة والذين يعيشون في خيام. وبشكل استفزازي، سار القوميون الإسرائيليون المتطرفون إلى باحة المسجد الأقصى، المخصصة لعبادة المسلمين، في القدس المحتلة.
الآن، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما فعل منذ 20 عاما، السعي بلا هوادة إلى تحقيق حلمه المتمثل في جر الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران. ومن المثير للاهتمام حقيقة أن إيران أعلنت، من خلال بعثتها لدى الأمم المتحدة، أنها ستدعم وقف إطلاق النار الذي تعترف به حماس في غزة. ومع ذلك، حافظت أيضا على حقها المشروع في الرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وما عناه ذلك الاغتيال من انتهاك إسرائيل لأمنها القومي وسيادتها. وتدرك إيران تماما أنه إذا ترك الاغتيال على أراضيها من دون رد، فإن ذلك ببساطة "سيثير شهية الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من التجاوزات والعدوان".
من غير المنطقي وصف أعمال إسرائيل في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية بأنها دفاعية. لكن هذا، لسوء الحظ، هو ما يفعله الكثيرون في أروقة السلطة الأميركية ووسائل الإعلام المدعومة من إسرائيل.
مع ذلك، بدأ السرد أخيرا في التحول. وتعالت على نحو متزايد الأصوات التي تطالب بأن يكون للفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال والسعي إلى التحرر.
في الحقيقة، لم يعد تكرار مجاز "الدفاع" البالي الذي يُستخدم لحماية إسرائيل مقنعاً. وقد حان الوقت للتخلي عنه.
*د. م. رضا بهنام Reza Behnam: عالم سياسي متخصص في التاريخ والسياسة والحكومات في الشرق الأوسط.
*نشر هذا المقال في موقع Z-Network تحت عنوان: The Cant About Israel's 'Right to Self Defense'
MENAFN27082024000072011014ID1108603796