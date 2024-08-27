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النفاق في إعلان حق إسرائيل بالدفاع عن النفس‏

8/27/2024 12:03:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة م. رضا بهنام* - (زد نتوورك) 23/8/2024
‏من غير المنطقي على الإطلاق وصف أعمال إسرائيل في غزة، على مدى الأشهر العشرة الماضية، بأنها دفاعية. لكن هذا، لسوء الحظ، هو ما يفعله الكثيرون في أروقة السلطة الأميركية ووسائل الإعلام المدعومة من إسرائيل. ‏ومع ذلك، شرع هذا السرد أخيرا في التحول. وتتعالى على نحو متزايد الأصوات التي تطالب بأن يكون للفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال والسعي إلى التحرر.
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على ‏‏الرغم من الفظائع والاغتيالات والانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى للقانون الإنساني والدولي التي ترتكبها إسرائيل، يردد الساسة ووسائل الإعلام التابعة للشركات إلى ما لا نهاية الفكرة التي تلقى قبولاً، عن أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها". ومن منظورهم المشوه، فإن المعتدي وحده هو الذي يستحق التمتع بهذا الامتياز.
وفي الحقيقة، ‏لا يتم في أي وقت استنطاق ادعاء إسرائيل ومطالباتها بالدفاع عن النفس. وعلى الرغم من أن لديها واحدًا من أقوى الجيوش الحديثة (‏‏581 طائرة،‏‏ بما فيها المقاتلات من طرازات (إف-15) و(إف-16) والطائرات المقاتلة المتقدمة (إف-35) التي تسمى "الشبح"؛ وامتلاكها أحدث أنظمة الدفاع الجوي؛ وتخزين نحو 400 سلاح نووي مع أنظمة إيصالها إلى أهدافها؛ واستعداد الولايات المتحدة، أكبر قوة عسكرية في العالم، لحمايتها، يُطلب منا أن نصدق أن إسرائيل في خطر مادي.
‏ومن الناحية الأخرى، يُحرم الفلسطينيون، الذين هم في أمس الحاجة إلى الدفاع، من هذا الحق. ويقال لهم إن عليهم أن يقبلوا بحياة مستعمَرة في معسكر اعتقال غزة، وأن يقبلوا التهميش والظلم والإذلال إلى الأبد؛ وبأنه ليس لهم الحق في مقاومة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
‏وبالإضافة إلى ذلك، تهدد الولايات المتحدة ووكلاؤها الغربيون جمهورية إيران الإسلامية و"حزب الله" في لبنان وآخرين في معسكر المقاومة الفلسطينية لتجرؤهم على تحدي حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة. ‏
وحتى مع أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة "الجهاد الإسلامي الفلسطيني" والجماعات الأصغر ليس لديها جيش حديث منظم، ولا قوة جوية، ولا قوة بحرية، ولا أنظمة دفاع جوي، ولا أسلحة نووية، ولا حلفاء غربيين يهبون للدفاع عنها من الإرهاب الإسرائيلي، فإن علينا أن نصدق أن هذه الحركات تشكل تهديدًا. ‏
‏فوق ذلك، تمتلئ الرواية الأميركية-الإسرائيلية بشأن الفلسطينيين وحلفائهم الإقليميين بالتناقضات: يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل اختيار حلفائهما، في حين لا يمكن للإيرانيين والفلسطينيين أن يفعلوا مثل ذلك من دون الكثير من الجدل.
بالكاد الضحية
‏بالكاد يمكن أن تكون إسرائيل الضحية التي تصور نفسها عليها. ‏فقد بدأ توسعها الاستعماري باستخدام القوة الغاشمة عندما قامت بتدمير أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، وشردت بالعنف أكثر من 750.000 فلسطيني واستولت على ممتلكاتهم من أجل إقامة دولة يهودية حصرية في فلسطين في العام 1948. ‏
ثم ذهبت إلى المزيد من التوسع مرة أخرى مع الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967، التي أدت إلى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن السيطرة على شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية.
‏ويكشف ‏‏السجل التاريخي ‏‏أن إسرائيل كانت تنوي لسنوات عديدة قبل العام 1967 الاستيلاء على الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. ولم يكن هناك في ذلك الوقت تهديد عسكري أو مخاوف تتعلق بالسلامة. وخاضت إسرائيل تلك الحرب بدافع الرغبة في إظهار قوتها وتحقيق مكاسب إقليمية عن طريق توسيع الأراضي التي تسيطر عليها.‏
والآن، ما تزال إسرائيل تواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتصعيد عملياتها التوسعية. ويعيش ما يصل إلى ‏‏700.000 ‏‏"مستوطن" يهودي في الوقت الحالي في 150 "مستوطنة" غير قانونية و128 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة.‏
‏لقد تحطمت الأسطورة الإسرائيلية الشعبية السائدة عن داود صغير يدافع ضد جالوت عربي نتيجة للهروب الكبير من سجن غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وكانت هذه الأسطورة حكاية خيالية نشأ عليها الرئيس جو بايدن والكثيرون في الطبقة السياسية الأميركية، وما يزالون يتبنونها.
‏كما أجبر واقع الحصار الإسرائيلي الوحشي على غزة والضفة الغربية العديد من اليهود في الشتات على الاعتراف بأن إسرائيل لم تكن هي المدافع عنهم. على العكس من ذلك، كان الخلط بين اليهودية والصهيونية -بين الدين والقومية العدوانية- هو السبب في تغذية المشاعر المعادية للسامية.
منتهك دائم للقانون
‏لكي تصبح إسرائيل جالوت نوويا على مستوى الإقليم، واظبت على انتهاك عدد لا يحصى من القوانين الدولية والإنسانية. ولم تواجه تل أبيب بعد قانونا رأت نفسها على استعداد لإطاعته، أو سيادة دولة شعرت بأنها مضطرة لاحترامها.
‏لقد تم وضع ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ومجموعة مواد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقياته ومعاهداته ومعاييره لتنظيم العلاقات الدولية والإيذان ببدء عهد من الكياسة في المعاملة بين الأمم، ولضمان ألا يتم تكرار أهوال الحرب العالمية الثانية.
ويفرض الميثاق، على سبيل المثال، حظرًا صارمًا على الاستيلاء على الأراضي بالقوة. ومع ذلك، بدأت إسرائيل ‏‏في انتهاكها لهذا الميثاق‏‏ بعد فترة وجيزة من إعلانها قيام الدولة، ومرة أخرى في حربها الاستباقية في العام 1967.
‏ونتيجة للحروب العربية الإسرائيلية في 1948-1949 و1967، احتلت إسرائيل بشكل دائم الأراضي التي استولت عليها ولم تسمح للفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين بسبب الحروب بالعودة إلى فلسطين وديارهم فيها. ‏
إن الاحتلال هو، بحكم تعريفه، واقع تدبير مؤقت يستمر حتى تنضج الظروف لإعادة الأرض إلى وضعها السيادي الأصلي. ‏وفي سياق احتلالها المتواصل، ‏‏انتهكت إسرائيل بشكل صارخ أحد أهم ‏‏المبادئ‏‏ التي أرساها القانون الدولي الحديث: لا يمكن لقوة احتلال، تحت أي ظرف من الظروف، أن تكتسب الحق في ضم أو الاحتفاظ بالسيادة على أي أرض خاضعة لاحتلالها.
وبالإضافة إلى ذلك،‏‏ تنص ‏‏المادة 49 ‏‏من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ما يلي: ‏
‏"لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحِّل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، وتحظر المادة "النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة".‏
‏من الجدير الانتباه إلى أن هناك مبدأين من مبادئ القانون الدولي يتعلقان باستخدام القوة يتمتعان بأهمية خاصة في ما يتعلق بأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) وما بعدها.
الحق في المقاومة يشمل الكفاح المسلح
‏بالنسبة للفلسطينيين، يعترف القانون الدولي بأن ‏‏المقاومة‏‏، بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، هي حق مشروع للشعوب الخاضعة للاحتلال غير القانوني (‏‏البروتوكول الإضافي 1‏‏ لاتفاقيات جنيف للعام 1977).
و‏بالنسبة لإسرائيل، عندما يكون هناك احتلال قائم، كما هو الحال في الضفة الغربية وغزة، لا يمكن للمحتل (إسرائيل) أن يستخدم القوة العسكرية للرد على هجوم مسلح؛ يمكنه فقط استخدام قوة الشرطة لاستعادة النظام (اتفاقية جنيف للعام 1949، التي تحترم ‏‏قوانين وأعراف الحرب البرية‏‏).
وهكذا، في الأساس لا يترك القانون الدولي أي مجال للشك -إن إسرائيل هي محتل غير قانوني. وقد أكدت ‏‏محكمة العدل الدولية‏‏ على ذلك في 19 يوليو (تموز)، وقضت في فتواها بأنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها غير المشروع، وإخراج "المستوطنين" من كل فلسطين المحتلة.‏
‏لم تمنع الإدانات والقرارات والتقارير المتكررة الصادرة عن الأمم المتحدة وتقاريرها إسرائيل من تحدي القواعد والمعايير التي يلتزم بها أعضاء المجتمع الدولي الآخرون. ‏وقد مكنتها الولايات المتحدة ووكلاؤها من أن تصبح الدولة المارقة التي هي عليها اليوم. وفي العملية، جعلوا حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية في غزة ممكنة.
‏من الغريب أنه في حين تقوم إسرائيل بتصعيد سلوكها العنيف في الشرق الأوسط، تقوم الولايات المتحدة بتحذير إيران وحلفاء آخرين للفلسطينيين من التصعيد.
وبالإضافة إلى ذلك، في آب (أغسطس)، وافقت واشنطن‏ على منح ‏‏20 مليار دولار ‏إضافية ‏‏في عمليات نقل أسلحة جديدة (طائرات مقاتلة من طراز F-15 وصواريخ وعشرات الآلاف من قذائف الهاون والدبابات)؛ وبالتالي إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة حربها في غزة والتصعيد الإقليمي.
بهذا الإجراء، والعديد من الإجراءات الأخرى، جعلت الإدارة الأميركية ‏‏دفاعها عن إسرائيل موقفًا ‏‏لا لبس فيه.‏ وقت توقعت إسرائيل منذ اغتيال قادة حزب الله وحماس في أواخر الشهر الماضي في بيروت وطهران هجوما انتقاميا. وفي محاولة تخفيف التداعيات، بدأت الولايات المتحدة في 15 آب (أغسطس) جولة مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار.
‏ولتخريب المحادثات، قامت إسرائيل بتصعيد الحرب بقصف سكان غزة الذين لجأوا إلى مدارس مدمرة والذين يعيشون في خيام. وبشكل استفزازي،‏ سار ‏‏القوميون الإسرائيليون المتطرفون ‏‏إلى باحة المسجد الأقصى، المخصصة لعبادة المسلمين، في القدس المحتلة.
‏الآن، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما فعل منذ 20 عاما، السعي بلا هوادة ‏إلى تحقيق حلمه المتمثل‏‏ في جر الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران. ‏‏ومن المثير للاهتمام حقيقة أن إيران أعلنت، من خلال ‏‏بعثتها‏‏ لدى الأمم المتحدة، أنها ستدعم وقف إطلاق النار الذي تعترف به حماس في غزة. ومع ذلك، حافظت أيضا على حقها المشروع في الرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وما عناه ذلك الاغتيال من انتهاك إسرائيل لأمنها القومي وسيادتها. ‏وتدرك إيران تماما أنه إذا ترك الاغتيال على أراضيها من دون رد، فإن ذلك ببساطة "سيثير شهية الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من التجاوزات والعدوان". ‏
‏من غير المنطقي وصف أعمال إسرائيل في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية بأنها دفاعية. لكن هذا، لسوء الحظ، هو ما يفعله الكثيرون في أروقة السلطة الأميركية ووسائل الإعلام المدعومة من إسرائيل. ‏
مع ذلك، بدأ السرد أخيرا في التحول. وتعالت على نحو متزايد الأصوات التي تطالب بأن يكون للفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال والسعي إلى التحرر. ‏
في الحقيقة، ‏لم يعد تكرار مجاز "الدفاع" البالي الذي يُستخدم لحماية إسرائيل مقنعاً. وقد حان الوقت للتخلي عنه.‏

‏*د. م. رضا بهنام Reza Behnam: عالم سياسي متخصص في التاريخ والسياسة والحكومات في الشرق الأوسط.‏
*نشر هذا المقال في موقع Z-Network تحت عنوان: The Cant About Israel's 'Right to Self Defense'

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